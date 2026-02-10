Sahte ilanlarla 120 milyon liralık vurgun

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonla Instagram üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekenin 40 üyesi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin paravan olarak kurulduğu değerlendirilen 50 şirket, bu şirketlerle bağlantılı yöneticiler, paranın aklanmasına aracılık ettiği belirlenen 3 kuyumcu şirketi, banka ve kripto hesaplarını para transferlerinde kullandıran 45 kişi ve TAPE kayıtlarıyla tespit edilen şüphelilerle birlikte toplam 154 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden 44'ünün hâlihazırda cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 16 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri ve sulh ceza hâkimliğindeki ifadelerinin ardından 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takipte, şebeke üyelerinin sosyal medya üzerinden kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıttıkları, kısa sürede yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları tuzağa düşürdükleri belirlendi. "IN.Pro" isimli uygulama üzerinden toplanan paraların 50 paravan şirket hesabına aktarıldığı, ardından farklı banka hesapları üzerinden kripto platformlarına gönderilerek izinin kaybettirildiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre 5 mağdur yaklaşık 120 milyon lira zarara uğradı.

IBAN KARŞILIĞI KOMİSYON

Operasyonda, dolandırıcılık şebekesine banka IBAN ve kripto hesaplarını kullandırdığı belirlenen kişiler de gözaltına alındı. Bu kişilerin hesaplarını kullandırma karşılığında maaş gibi düzenli komisyon aldıkları tespit edildi. Bazılarının ise hesaplarını arkadaşlarının ricasıyla kullandırdıklarını ve para almadıklarını öne sürdükleri öğrenildi.