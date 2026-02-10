SON DAKİKA | Başkan Erdoğan yarın DEM heyetini kabul edecek
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 14.00'te DEM heyetini kabul edecek. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Kabulde terörsüz Türkiye sürecindeki son durum ele alınacak.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul edecek.
Görüşmede, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmelerin ele alınması bekleniyor.