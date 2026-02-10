SON DAKİKA | İki bakanlıkta bayrak değişimi! Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalarla kabinede önemli değişiklikler yaşandı. Resmi Gazete 'de yayımlanan kararlara göre İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında yeni isimler görevlendirildi.

ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLIKLARINDA ATAMALAR

Atama kararına göre Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Adalet Bakanlığı görevine ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Her iki isim de daha önce yürüttükleri görevlerle kamuoyunda tanınan ve tecrübeli bürokratlar arasında yer alıyor.

100 YILIN EN BÜYÜK YOLSUZLUK DAVASINI AYDINLATTI

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Hakim-savcı olarak meslek hayatına başlayan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüttü. 1 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Gürlek, 2024 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Gürlek, son dönemde yürüttüğü adli ve idari görevlerle kamuoyunun gündeminde yer aldı. Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekti. Terörle mücadele, organize suç örgütleri ve kamu düzenini tehdit eden yapılanmalara yönelik soruşturmaların etkin ve kararlı şekilde yürütülmesini sağladı. Özellikle büyük ve kapsamlı dosyalarda koordinasyonu güçlendiren adımlar atarak adli süreçlerin hızlandırılmasına katkı sundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak Akın Gürlek, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve diğer yolsuzluk iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalarda öncü rol üstlendİ. "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası" olarak nitelendirilen dava sürecini aktif şekilde yürüttü.

ALİ YERLİKAYA: GÖREVİMİ KIYMETLİ KARDEŞİM MUSTAFA ÇİFTÇİ'YE DEVREDİYORUM

İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi'ye devreden Ali Yerlikaya şu açıklamayı yaptı: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi'ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun