SON DAKİKA… İstanbul’da anket sonuçları belli oldu! AK Partili Abdullah Özdemir açıkladı! İşte AK Parti’nin İstanbul’daki oy oranı…
SON DAKİKA… AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul'da Bir Olmak" programına katıldı. İstanbul'un belediyecilik ve şehir hizmetleri açısından, çok gerilere gitmeye devam ettiğini belirten Özdemir, AK Parti’nin yaptığı son İstanbul anketinin sonuçlarını paylaştı. AK Parti'nin İstanbul'daki son oy oranını açıklayan Özdemir, tablonun son yerel seçimlere oranla ciddi oranda değiştiğini vurguladı… İşte Özdemir’in açıklamaları ve AK Parti’nin İstanbul’daki oy oranı…
SON DAKİKA… AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Bahçelievler Kongre Merkezi'nde "İstanbul'da Bir Olmak" temasıyla düzenlenen programda, kongre sonrası dönemde yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve geleceğe ilişkin hedefler paylaşıldı. Programa, AK Parti Kurucu İl Başkanı Alaattin Büyükkaya, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.
"HEP BİRLİKTE İSTANBUL HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, programda yaptığı konuşmada, İstanbul teşkilatları olarak parolalarının, "İstanbul'da bir olmak" olduğunu belirterek, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte İstanbul, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.
Dünyanın olağanüstü zamanlardan geçtiğini ifade eden Özdemir, Türkiye'nin dünyanın bütün çatışma bölgelerine Başkab Erdoğan'ın liderliğinde barış ve huzur ihraç ettiğini dile getirdi.
Özdemir, İstanbul teşkilatları olarak sorumluluklarının büyüklüğünün farkında olduklarını belirterek, genel merkez, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve tüm teşkilatlarla birlikte sahada yürüttükleri çalışmaların meyvesini vermeye başladığını ifade etti.
"İSTANBUL İÇİN ÇALIŞMAYA BİR AN BİLE ARA VERMEDİK"
İstanbul'un belediyecilik ve şehir hizmetleri açısından, çok gerilere gitmeye devam ettiğini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:
"CHP'li yönetim bir taun gibi, bir salgın gibi, bir çete gibi şehrimizin adeta iliğini emdi. İstanbul'u, İstanbul'a yakışmayan işlerle kirletti. Biz ise ilçe belediyelerimiz eliyle, hükümetimiz eliyle, İstanbul için çalışmaya bir an bile ara vermedik. Başta metrolar olmak üzere ulaşım yatırımları, kentsel dönüşüm yatırımları, çevre yatırımları, sağlık yatırımları, eğitim yatırımları… İstanbul için her alanda her türlü yatırımı büyük bir görev şuuruyla yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Hizmette olmayanların nerede olduklarını acı bir tecrübe olarak öğrendik. Sahte gülücükler, kamera bantları, gizli buluşmaların ardında ne yattığını, iddianame ortaya çıkınca, sanıkların ifadelerinde, itirafçıların itiraflarında gördük."