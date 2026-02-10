Türkiye’nin ümidi Cumhur İttifakı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 57. yıldönümü münasebetiyle ATO Congresium'da düzenlenen "Şanla Şerefle 57. Yıl" programında konuştu:

Bilinmesini özellikle temenni ediyorum ki; Türkiye, sadece bir coğrafi bölgenin ve toprak parçasının adı değildir. Bir Türkiye Cumhuriyeti varsa, bir Türk milleti de vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi Türk milletidir. Türk milleti doğudan batıya, kuzeyden güneye muazzez ve muazzam bir ailenin beşeri timsalidir. Türk milleti dünya durdukça yaşayacaktır. Türkiye'nin ve Türk milletinin gelecek ümidi, geleceğin mimarı Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır. Bu tarihi ittifak ahlak ve ruhuyla, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı adım adım, aşama aşama inşa ederken barış, huzur, refah, özgürlük, insan hakları, demokrasi, milli birlik ve dayanışmanın hâkim ve havi olması müessir gayemizdir. Terörsüz Türkiye'nin tesis ve tezahürü ise bu gayenin taçlanmasıdır.

DEĞERLERİN MUHAFIZIYIZ

Türkiye'nin içinden geçtiği bu hassas dönemde sergilediğimiz ilkeli tutum ve yüksek sorumluluk ve sağduyulu anlayış, MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın milli ve manevi değerlerin odağı ve milli çıkarların şaşmaz muhafızı olduğunu göstermiştir. İdeolojiler, bir fikriyatın olmasını hayal ettiği düzen ve toplum hayatının teorik alanını kapsamaktadır. Biz buna değerler alanı diyebiliriz. Vatan, millet ve bayrak, inanç sevgisi ve kaygısı; daha güçlü bir ülke beklentisi, bu değerler alanına girmekte. Ülkemin güvenliği tehlikeye düşerse kim benim önüme düşecek sorusunun cevabını en iyi biz biliyoruz.

ON YILLARIN TOZUNU YUTTUK, HAIN OYUNLARI YUTMADIK

Dile kolay, yarım asrı yedi yıl geçen bir siyasi varlığın şanıyla şerefiyle hakkın, halkın ve hakikatin biteviye mücadelesini veriyoruz. Siyasi ve fikri seciyemizin yüksekliği "57 yılın mükâfatı değil, 57 yıllık tarihi görkemin bizzat kendisidir" diyoruz. Bağımsız vicdanımızla, barışsever zihniyetimizle; insansever, milletsever, vatansever anlayışımızla, Türk tarih ve kültürüne muazzam bağlılığımızla, milli ve manevi değer hükümlerine hasbi ve haysiyetli bağlanışımızla 57 yıllık maziyi geride bıraktık. 8-9 Şubat 1969'un Adana'sında bir kere kalkan üç hilalimiz hamd olsun bir daha inmedi, indirmeye çalışanlara da fırsat verilmedi. On yılların tozunu yuttuk, ama hain oyunları yutmadık. On yılların zorluklarıyla test edildik, ama milli birlik ve kardeşliğimizin testisini kırdırmadık. Toprak altındaki kökler, ağaçları bol meyveli yapmalarına karşılık nasıl ağaçtan bir şey istemiyorsa, biz de kara sevdalı olduğumuz milletimize hizmet etmekten dolayı aynısıyla karşılık beklemedik.

Biz sevgimizde hep hasbi olduk. Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik. Biz milletimizin her güzelliğini, her emanetini, her değerini, her insanını Allah için sahiplendik, bağrımıza sıkıca bastık. Büyük halk ozanımız Yunus, isteyeceksen içinden iste, diyor ya, biz de öyle yaptık, çünkü Allah'ın bize bizden daha yakın olduğuna iman ettik. Bazen görülmedik, olsun be Yaradan yârdır bize dedik. Bazen duyulmadık, 'Olsun be her şeyin bir vakti vardır' dedik. Bazen yalnız kaldık, gene de aldırmadık, 'Düşerse hanemize kurt yalnızlığı düşsün' dedik. Zor ve çetin yıllarda ayazı yedik, bir simidi dörde bölüp yedik, cami avlularında şehit tabutlarını omuzlarken içi içimizi yedik. Yeri geldi köşe başlarında sıkılan kurşunları yedik; ama zulme yenilmedik, zillete yenilmedik, birimiz gitse de diğerimiz yerini doldurdu; pusulara, tuzaklara, oyunlara asla pes etmedik, tamam demedik. Biz dün neysek bugün oyuz. Biz Türk milletine mensubiyet onurunu damarlarındaki asil kanla taşıyan Milliyetçi-Ülkücü Hareket'iz.

ERDOĞAN'DAN AY YILDIZ MOTİFLİ 57 GÜLLÜ ÇELENK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin 57. Kuruluş Yıldönümü Programı'na ay yıldız motifli ve 57 güllü tebrik çelengi gönderdi. Bahçeli konuşmasında Başkan Erdoğan'a çelenk için teşekkür etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE GELECEĞİMİZDİR

Türk'üyle Kürt'üyle Türk milleti muzaffer geçmişini müstakbel geleceğe emin olunuz taşıyacaktır. Bu taşıma ister omuzlarımızda olsun, isterse de ömrümüze mal olsun, mutlaka gerçekleşecektir. Öte yandan Cumhuriyetin kuruluş ilkeleri ve yapısını tartışmaya açmak, etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak, devletin varlığına kastetmekle eşdeğerdir. "Terörsüz Türkiye" hedefinin yakalanması, milli dayanışmanın dinamizmi ve direnciyle hayat bulacaktır. Bundan sonra da Terörsüz Bölge hedefine vasıl mümkün olacaktır. Çünkü Türkiye sadece bölgemizin değil dünyanın ağırlık merkezidir. Kardeş kavgasını önlemeye kararlıyız, MHP gereken bedelleri ödemeye hazır.

MİLLİYETÇİLİĞİMİZİ SORGULAYANLAR SİYASİ DÜMENCİDİR

Sahte samimiyet maskesi takan turfanda ve tufeyli milliyetçilerin atıp tutmaları, kemiksiz palavraları, kesintisiz parazitlikleri bizim nazarımızda sadece içi boş varil gürültüsünü andırmaktadır. Giden gitmiştir. Satan satmıştır. Dönen dönmüştür. Cüruf cevherden ayıklanmıştır. Kabuk gitse de işte öz buradadır, davasını namus bilen inanmış yürekler buradadır, serdengeçtiler buradadır, Çankaya yokuşunda balam Asya'nın bozkurtları marşını kalpten söyleyenler buradadır. Bizim ne olduğumuzu soranların unutkanlığın veya inkârın pençesine düştükleri de maalesef açıktır. Biz, ilk günkü gibi Türkçüyüz, Turancıyız, kaynağını Türk-İslam Ülküsünde bulan Türk milliyetçileriyiz. Orada burada bizi sorgulayan siyasi devşirmeler, peki siz kimsiniz? Liberal desem değilsiniz, muhafazakâr desem değilsiniz, demokrat desem yine değilsiniz, olsa olsa sizden tam bir siyasi dümenci olur ve nitekim olmuştur. 57 yılın farklı kulvarlarında kervanımızda olsa da ilk fırtınada oraya buraya kaçışanlar tercihini yapmışlardır. Eleğin altında kalanlara geçmiş olsun, üstünde kalan şerefli dava insanlarımızla, yani sizlerle sonuna kadar mücadele devam edecek, bu davanın varlığına leke sürülmeyecektir.