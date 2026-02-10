Zeynep başkan bembeyaz geliyor

Eskişehir'in AK Partili Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e, yöresel kıyafet giydiği için sosyal medya üzerinden çirkin ve aşağılayıcı ifadeler kullanan İyi Parti kurucu üyesi Mehmet Emin Korkmaz'a tepki yağdı. Korkmaz'ın çirkin saldırısına siyasetin her kesiminden ve sivil toplum kuruluşlarından tepki geldi.

ERDOĞAN'DAN DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Akgün'e destek verdi. AK Parti MYK toplantısı sırasında Akgün'le bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan görüşmede şunları söyledi: "Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza bembeyaz geliyorsun. Sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın." MYK üyelerinin selam ve dualarını da Akgün'e ileten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Baksanıza; 'Şu sivil anayasayı getirin de kurtarın bizi bu işlerden' diyor. Darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Ama tabi bunu Mihalgazi de başarmış olacak. Beraber inşallah." Yarın Eskişehir'den 100 kadınla birlikte Ankara'ya gelecek Akgün, TBMM'de gerçekleştirilecek AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak. Öte yandan Başkan Akgün'e yönelik hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Mehmet Emin Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.