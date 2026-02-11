Asıl tehlike yapay zekâ değil, insanlığı yitirmek

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türk Basım ve Yayıncılar Meslek Birliği (TBYM) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İTO'nun desteğiyle düzenlenen 11'inci İstanbul Publishing Fellowship'in açılış programında konuştu: Bütün yayıncılara teknolojinin geliştiği, insanın değiştiği bu zamanlarda, insanı insan yapan değerleri yaşatmaya büyük katkı sağladıkları, bu ruhu korumaya çalıştıkları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Distopik filmlerde insanlığın sonunun geldiği, bütün hâkimiyetin robotlara geçtiği gibi senaryoları izliyoruz. Yapay zekânın bu kadar konuşulduğu bir zamanda ben daha sahici bir kaygıyı taşıyorum. İnsanın insanlığını, belli duygularını, sevgisini yitirmesi asıl büyük tehlike. Sanırım asıl buna karşı dikkatli, tedbirli olmamızı gerektiren zamanlardan geçiyoruz. DHA