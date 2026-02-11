Bakan Gürlek: "Azimle çalışmaya devam edeceğiz"

"YÜCE MECLİSİN HUZURUNDA YEMİNİMİZİ ETTİK"

"Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligâhı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik." diyen Bakan Gürlek, "Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum" dedi.