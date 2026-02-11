Bakan Gürlek: "Azimle çalışmaya devam edeceğiz"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'nin provokasyonu eşliğinde gerçekleşen yemin töreninin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Gürlek paylaşımında, "Milli iradenin tecelligâhı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik" ifadelerine yer verirken, "Milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek, yemin töreninin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"YÜCE MECLİSİN HUZURUNDA YEMİNİMİZİ ETTİK"
"Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligâhı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik." diyen Bakan Gürlek, "Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum" dedi.
"AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Bakan Gürlek paylaşımının devamında "Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.