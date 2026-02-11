Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti! Gündem Terörsüz Türkiye süreci

"MECLİSİMİZ SÜRECİN YENİ AŞAMASINDA DA VAZİFESİNİ GÜVENLE YAPACAKTIR"

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun da nihai raporunu tamamlamak üzere olduğunu belirtmişti.

Komisyonda yer alan siyasi partilerin yapıcı katkılarıyla raporun tekemmül ettirileceğine inandığını dile getiren Erdoğan, "Şurası bir gerçek ki, raporun açıklanmasını müteakip siyaset kurumuna daha fazla görev ve sorumluluk düşecektir. Milli iradenin tecelligahı olan Meclisimiz inşallah sürecin yeni aşamasında da vazifesini güvenle yapacaktır. Biz AK Parti olarak ilk günden beri olduğu gibi mesuliyet bilinciyle hareket edeceğiz, her zamankinden daha yapıcı, daha kuşatıcı olacağız. Ülkemize sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları bulan bu sorunun kalıcı biçimde çözülmesi için gövdemizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz. Elbette bu süreçte aziz şehitlerimizin, gazilerimizin ve hepsi birer metanet timsali olan şehit yakınlarımızın başını yere asla eğdirmeyecek, Türkiye'nin terörsüz istikbali için en doğru olanı kararlılıkla yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.