Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti: Ege ve Doğu Akdeniz'i konuştuk

Son Dakika Haberleri... Türkiye-Yunanistan 6'ncı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. İki lider görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"Üst düzey temaslarımızı pekiştirdik. Biraz önce kabul ettiğimiz belgelerin ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirmesini umut ediyoruz.

7 milyar dolar olan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefini görüştük. İlişkilerimizi nasıl ileriye taşıyabileceğimizi etraflıca değerlendirdik.

İlişkilerimizin çözüm noktasında ilerleme kaydedeceğine inanıyorum. Bugün ayrıca terör konusunda da konuştuk. Ege ve Doğu Akdeniz konularındaki tutumuzu ele aldık. Bu meseleler uluslararası hukuk temelinde çözümsüz değildir. Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi iki ülkedir. Avrupa savunma girişiminde yer almamız ortak menfaatimizedir.

Miçotakis ile Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim imkanlarından tam olarak yararlandırılmaları konusundaki beklentilerimizi paylaştım.

İsrail'in Batı Şeria'da kontrolünü genişletmeye ve Filistin yönetimini zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları reddediyoruz. Filistin meselesinde adil tutum gerekiyor, bu tutumumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Sayın Başbakanla Gazze'deki ateşkes süreci ve barış planı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik.

Üstlendiğimiz yapıcı rolün sadece Suriye'nin kendisi için değil, Yunanistan'ın ve Avrupa'nın güvenliği için de mühim olduğu ortadadır. Yunanistan ile iki komşu ve müttefik olarak işbirliğini temel alan bir anlayışla diyalog kanallarını açık tutmamız gerektiğine yürekten inanıyorum."

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise şu ifadeleri kullandı:

Bu toplantıda diyaloğun ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Biz iki ülke arasındaki gündemi 3 ana maddede konuştuk. Açık olan diyalog kanalları vesilesiyle konuşma fırsatı bulduk.

Aramızdaki konuları samimi bir şekilde konuştuk. Her zaman diyalogtan yanayız. İyi niyetle bakıyoruz. Çabalarımız meyvesini vermeye başladı."

BİRÇOK ALANDA ANLAŞMALAR İMZALANDI

Türkiye ile Yunanistan arasında yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında anlaşmalar imzalandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ikili görüşmenin ardından Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu'na başkanlık etti.

Oturumun ardından iki ülke arasında anlaşmaların imza töreni düzenlendi.

Başkan Erdoğan ile Miçotakis, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Bildiri'yi imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Yunanistan Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı Arasındaki İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis imza attı.

İzmir Limanı ile Selanik Limanı Arasında Ro-Ro Seferlerinin Başlatılmasının Teşvik Edilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ile Theoharis imzaladı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Çerçevesinde İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı, Bozay ve Theoharis tarafından imzalandı.

Depreme Hazırlık Konusunda İkili İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'na, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Ioannis Kefalogiannis imza attı.

Kültür Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı'nı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliğine Dair Ortak Niyet Beyanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Yunanistan Kalkınma Bakanı Takis Theodorikakos tarafından imzalandı.