CHP’nin Meclis provokasyonlarına AK Parti’den tepkiler!
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in dün gece görevine atanmasının ardından bugün TBMM’de yemin töreni gerçekleştirildi. Tören esnasında CHP’li milletvekilleri Bakan Gürlek’in kürsüye gelmesini engellemek için önüne set çekti. Bakan Gürlek yapılan bu çirkin provokasyonlara rağmen yemini tamamlayarak göreve başlarken AK Parti’den tepkiler peş peşe geldi.
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in TBMM'de gerçekleşen yemin törenine CHP'nin provokasyonu damga vurdu.
Bakan Gürlek'in kürsüye yöneleceği esnada CHP'li vekiller set oluşturdu. Kürsüyü işgal eden vekiller Akın Gürlek'in yemin etmesine engel olmaya çalıştı. AK Parti'den ise tepkiler peş peşe geldi.
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU
CHP'nin kürsü provokasyonu ardından AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu A Haber'e açıklamalarda bulundu.