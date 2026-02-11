CHP’nin Meclis provokasyonlarına AK Parti’den tepkiler!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in dün gece görevine atanmasının ardından bugün TBMM’de yemin töreni gerçekleştirildi. Tören esnasında CHP’li milletvekilleri Bakan Gürlek’in kürsüye gelmesini engellemek için önüne set çekti. Bakan Gürlek yapılan bu çirkin provokasyonlara rağmen yemini tamamlayarak göreve başlarken AK Parti’den tepkiler peş peşe geldi.

CHP’nin Meclis provokasyonlarına AK Parti’den tepkiler!

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in TBMM'de gerçekleşen yemin törenine CHP'nin provokasyonu damga vurdu.

CHP’nin Meclis provokasyonlarına AK Parti’den tepkiler!

Bakan Gürlek'in kürsüye yöneleceği esnada CHP'li vekiller set oluşturdu. Kürsüyü işgal eden vekiller Akın Gürlek'in yemin etmesine engel olmaya çalıştı. AK Parti'den ise tepkiler peş peşe geldi.

CHP’nin Meclis provokasyonlarına AK Parti’den tepkiler!

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU

CHP'nin kürsü provokasyonu ardından AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu A Haber'e açıklamalarda bulundu.

CHP’nin Meclis provokasyonlarına AK Parti’den tepkiler!

Yenişehirlioğlu açıklamasında "Cumhuriyet Halk Partisi asla uzlaşmacı bir tavır halinde değil. Bütün hadise Türkiye'yi germek ve bundan siyaset devşirmek. Gazi Meclisin çatısı altında hep beraber gördük ki millet iradesine tahammülü yok bunların. Sandıkta alamadıkları neticeyi kürsü işgali ile telafi etmeye çalışıyorlar. Hangi akılla açıklanabilir bu? Vesayet alışkanlıklarının tezahürü bu. CHP'nin genetik yapısında var. Meclis kürsüsü milli iradenin sesi şov alanı olmanın aksine milletin emanetinin temsil makamı bu.

CHP’nin Meclis provokasyonlarına AK Parti’den tepkiler!

AK Parti olarak Bakanlarımızın yanında dimdik durduk. Etten duvar ördük. Hukukun ve anayasal sürecin işletilmesinin teminatını gerçekleştirdik. Çünkü biz AK Parti olarak yetkiyi milletten alan bir iradeye sahibiz. Milletimizin verdiği yetkiyi gölgelemeye çalışanlar bilsin ki bu ülkenin yürüyüşünü siyasi provokasyonlarla durdurması mümkün değil. Son dönemde kullanılan dil kötü bir dil. Çok net söylüyorum bu suçluluk psikolojisinden başka bir şey değil" İfadelerine yer verdi.

CHP’nin Meclis provokasyonlarına AK Parti’den tepkiler!

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ EYÜP KADİR İNAN

CHP'nin kürsü provokasyonu ardından bir tepki de AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'dan geldi.

CHP’nin Meclis provokasyonlarına AK Parti’den tepkiler!

İnan açıklamasında, "CHP her zaman olduğu gibi Gazi Meclisimizin seviyesini düşüren Türk siyasetinin seviyesinin düşüren bir anlayışla esir siyaseti ortaya koyuyorlar. Biz AK Parti olarak buna çok net bir şekilde karşı çıkıyoruz. Ama bugün anayasaya ve milli iradeye ne kadar saygısız olduklarını gösterdiler. Bakanlara başarılar diliyorum. Ama CHP'nin yapmış olduğu bu saygısızlığı her yerde milletimize anlatacağız. Onlar hırsızların yolsuzların ve rüşvetçilerin esiri olmaya devam etsinler. Bugünkü tavırları da lanetliyoruz." dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!