CHP’nin Meclis provokasyonlarına AK Parti’den tepkiler!

İnan açıklamasında, "CHP her zaman olduğu gibi Gazi Meclisimizin seviyesini düşüren Türk siyasetinin seviyesinin düşüren bir anlayışla esir siyaseti ortaya koyuyorlar. Biz AK Parti olarak buna çok net bir şekilde karşı çıkıyoruz. Ama bugün anayasaya ve milli iradeye ne kadar saygısız olduklarını gösterdiler. Bakanlara başarılar diliyorum. Ama CHP'nin yapmış olduğu bu saygısızlığı her yerde milletimize anlatacağız. Onlar hırsızların yolsuzların ve rüşvetçilerin esiri olmaya devam etsinler. Bugünkü tavırları da lanetliyoruz." dedi.

