Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: “Bakan Fidan'ın sözleri Irak medyasınca çarpıtıldı”

BAKAN FİDAN'IN MÜLAKATI

Dışişleri Bakanı Fidan, 9 Şubat'ta verdiği mülakatta, terör örgütü PKK'nın Irak'ta varlığına ilişkin, "Bu işin bir de Irak ayağı var. Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var. İnşallah Irak'ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur." diye konuşmuştu. Fidan, Irak hükümetinin PKK konusunda bir irade ortaya koymak zorunda kalacağını ve Sincar'daki yapılanmanın orada duramayacağı ve durmaması gerektiğini vurgulamıştı. Örgütün bölgeye yayılan varlığına ilişkin Fidan, "PKK Türkiye'ye karşı kurulmuş bir organizasyon ama Türkiye'de işgal ettiği, edebildiği hiçbir alan yok. Ama Irak'ta, buna mukabil, çok geniş toprak parçalarını işgal ediyor. Suriye'de işgal ediyor. Sorun benim sorunum olmaktan ziyade senin sorunun olmuş. Sen nasıl bir egemen devletsin ki bunun varlığına bu şekilde izin veriyorsun?" değerlendirmesinde bulunmuştu.