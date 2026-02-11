Emine Erdoğan: "Aşmamız gereken bir ön yargı bariyeri var"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan , AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı"nın kapanış programına katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve diğer partililerce karşılanan Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının geçmişten bu yana çalışma ve kongrelerinden fotoğrafların yer aldığı "Vefa Yolu"ndan geçerek salona girdi.

"BEREKETİMİZ ÜSTÜMÜZDEN EKSİK OLMASIN"

Programda konuşan Emine Erdoğan, Türkiye için birlikte kurdukları hayalleri, bir bir gerçeğe dönüştürdükleri bu çatının altında davetlilerle bir arada olmanın tarifsiz bahtiyarlığını yaşadığını ifade etti.

Bu buluşmaların kendisi için anlamlı olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Çünkü bizler sadece bir partinin mensupları değiliz. Biz, birbirine sımsıkı bağlarla bağlı dava arkadaşları, sevinçte ve kederde omuz omuza duran, çok büyük ve çok güçlü bir aileyiz." dedi.

Emine Erdoğan, AK Partili kadınlarla bir araya geldikleri her yerin aile meclisi olduğunu bildirerek, "Bizler 2001'de, kalbimize vatan sevdamızı ve tertemiz niyetlerimizi koyup milletimize hizmet etmek üzere kutlu bir yola çıktık. Nice zorluğu, nice engeli birlikte aştık. Eğer bugün, bu yolun çeyrek asırlık kavşağında dimdik duruyorsak bu, inancımızın, sabrımızın ve kararlılığımızın eseridir. Bunun için Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. İlk günden bu yana hareketimize omuz veren, bu davayı öz evladı gibi bağrına basan tüm kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Allah hiçbirinizin eksikliğini göstermesin. Aynı lokmayı paylaşmanın, aynı dertle dertlenmenin, aynı amaçta kenetlenmenin bereketi üstümüzden hiç eksik olmasın inşallah." ifadelerini kullandı.

Bu vesileyle ahirete irtihal eden tüm dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad eden Emine Erdoğan, kendilerine Allah'tan mekanlarını cennet, makamlarını ali eylemesi temennisinde bulundu.

Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'a ve kıymetli ekibine böyle anlamlı bir çalıştayı tertip ettikleri için teşekkür etti.