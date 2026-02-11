Faşizan dili gözyaşlarıyla anlattı

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz tarafından giyim tarzı nedeniyle sosyal medya üzerinden faşizan bir dille hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş dün AK Parti tarafından genel merkezde kabul edildi. Güneş ve beraberindeki Eskişehirli kadınları ağırlayan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan yaptığı basın açıklamasında "Baskıyı ve aşağılamayı siyasi üslup haline getiren bu faşizan zihniyeti en ağır biçimde lanetliyoruz" dedi.

Güneş ve beraberindeki kadınlar daha sonra AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'la bir araya geldi. Güneş, Yalçın'la görüşmesinde "Bu ülkenin bir ferdi olan bir insanın kılık kıyafetinden dolayı hakir görülmesi ve rencide edilmesi çok üzücü" diyerek gözyaşı döktü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Şalvarıyla, örtünmesiyle bir Anadolu kadınını hazmedemeyecek kadar kin ve nefret dolu lar. Hukuki süreç başladı. Bu zihniyetle mücadelemiz devam edecek" dedi.

ANADOLU KADINLARI BUGÜN KÜLLİYE'DE

Zeynep Güneş'in Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine 100 kadınla birlikte bugün yapılacak AK Parti Grup Toplantısı'na katılması bekleniyor. Öte yandan İyi Parti, Güneş'e kıyafeti üzerinden ağır hakaretler eden Mehmet Emin Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini duyurdu.