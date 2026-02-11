Ramazanda milletimizin yanında olun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında 19 Şubat'ta başlayacak ramazan ayıyla ilgili hazırlıklar masaya yatırıldı.

'İLK EVİM, İLK İFTARIM'

Başkan Erdoğan toplantıda kurmaylarına "Ramazanda herkes sahaya insin" talimatı verdi. Erdoğan, "Seferberlik duygusuyla milletimizin yanında yer alın. AK Parti milletin umududur. Cumhur İttifakı siyasetin merkezidir" dedi. AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise MYK toplantısında ramazanda deprem bölgesine özel programlar yapılacağını açıkladı. "İlk evim, ilk iftarım" programı kapsamında yeni evlerine kavuşan depremzede ailelerle iftarlar düzenlenecek. Milletvekilleri 5, milletvekili olmayan teşkilat mensupları ise 10 iftara katılarak ramazan boyunca vatandaşla bire bir temas kuracak.

BELEDİYE REFORMU YOLDA

AK Parti MYK'da belediye reformu taslağı da ele alındı. Yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak ve kaynak kullanımında şeffaflığı sağlamak amacıyla hazırlıklarını sürdüren AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı hazırladığı çalışmayı Başkan Erdoğan'a sundu. Reform taslağında belediye başkanlarının mal varlığından ihalelere, akraba atamalarından SGK borçlarına kadar birçok başlıkta şeffaflığı zorunlu kılacak düzenlemeler yer alıyor. Başkan Erdoğan toplantıda ayrıca CHP'li belediyelerdeki su krizine dair "Bize 'Devlet Su İşleri (DSİ) çalışsın' diyorlar. Biz çalışırız, suyu getiririz ama bunun onların asli görevi olduğunu millete anlatmamız lazım" sözlerini sarf etti.