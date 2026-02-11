Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"28 ŞUBAT ARTIĞI ZİHNİYETİ LANETLİYORUM"

"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarımız, basınımızın güzide mensupları, çok kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, AK Parti Grup Toplantımızın milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.

Bilhassa bir asır önce İstiklal Harbimizde olduğu gibi beyaz örtmelerini takıp, şalvarlarını giyip gelen Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve tüm arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Anadolu kadınının asaletini yansıtan duruşları için şükranlarımı sunuyorum.

28 Şubat artığı bu faşizan bu ukala, kibirli alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum. Yasakçı ve baskıcı anlayışa göz yummadık.

Bölgemizde ve dünyada kırılma anını sembolize eden gelişmelere hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu gelişmeleri yakından takip ediyor, gereklili müdahalelere yapıyoruz. 23 Ocak'ta vefat eden 24,2526 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz Mehmet Altay kardeşimizi rahmetle yad etmek istiyorum.

Mehmet kardeşimiz, samimiyeti ve dürüstlüğüyle bilinen, hareketimize çok hizmetlerde bulunmuş bir yol arkadaşımızdı. Rabbim mekanını cennet eylesin. Bir kez daha Uşak teşkilatına, Mehmet Altay kardeşimin kederli ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum.