AK Partili Hakan Han Özcan’dan CHP’li Özgür Özel’e sert sözler: CHP şimdi sarhoş genel başkanı pohpohluyor!
Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait belediyelerin rüşvet ve yolsuzluk sarmalı gün yüzüne çıkarken partide gerilim tırmandı. Partiden istifasını açıklayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Özgür Özel’in küfür ve hakaretlerine uğradı! AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Özgür Özel’e ve CHP yönetimine yönelik “CHP şimdi sarhoş genel başkanı pohpohluyor. Bunlarda aile ve vatan millet kavramı yok” ifadelerini kullandı.
Belediyeleri yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz giderek tırmandı. İstifaların peş peşe yaşandığı CHP'de son olarak Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partiden ayrıldığını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Özarslan'a yönelik ortaya çıkan küfür ve hakaret dolu mesajlar, bir kez daha CHP'nin iç yüzünü ortaya çıkardı.
"İŞLERİ BOZULDUĞU ZAMAN EN AĞIR SÖZLERİ SARF EDİYORLAR"
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Pursaklar İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve CHP yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. CHP'de yaşanan tartışmaların parti içindeki anlayışı ortaya koyduğunu savunan Özcan, "Kendi genel başkanı, kendi belediye başkanına en ağır hakaretleri edebiliyor. İşleri bozulduğu zaman en ağır sözleri sarf ediyorlar" ifadelerini kullandı.