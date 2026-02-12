AK Partili Hakan Han Özcan’dan CHP’li Özgür Özel’e sert sözler: CHP şimdi sarhoş genel başkanı pohpohluyor!

"Gündemde görüyorsunuz; kendi genel başkanı, kendi belediye başkanına en ağır hakaretleri, küfrü yapabilen bir topluluk bunlar. İşleri bozulduğu zaman en ağır hakaretleri yaparlar. Bunlar ikiyüzlü. Bunlarda aile kavramı yok."

"CHP şimdi sarhoş genel başkanı pohpohluyor. Bunların seçim vaadi de zaten rakıyı ucuzlatmaktı. Yeşilay'ın bir kamu spotu vardı; 'Alkol aile içi şiddeti artırır' diye. Şimdi rakı masasındaki sarhoş genel başkanı pohpohluyorlar, iki gün sonra onu da taşlayacaklar. Çünkü bunların derdi hizmet değil, derdi icraat değil."

"MUHAFAZAKARLARI TAKİYE İLE KANDIRIYORLAR"

Özcan, CHP'nin geçmişteki "helalleşme" söylemlerinin samimi olmadığını, sağcı ve muhafazakar seçmenin aldatılmaya çalışıldığını savundu:

"Bunlar İYİ Parti'den, diğer partilerden vekil alırken başka söylerler; kendilerine vekil pazarı kurarken başka söylerler. Sağcıları da, ülkücüleri de, muhafazakarları da takiye ile kandırmaya çalıştılar. Ama sonunda asıllarına rücu ettiler. Bunlarda cibiliyet yok, bunlarda izan yok, bunlarda vatan millet kavramı yok."

"CHP, FETÖVARİ VE ULUSLARARASI ODAKLARIN MAŞALIĞINI YAPAN YÖNETİCİLERE SAHİP"

CHP'nin mevcut yönetim kadrosuna yönelik "vesayet" ve "dış güçler" suçlamalarında bulunan Hakan Han Özcan, konuşmasını şu sert ifadelerle sürdürdü:

"Şu anki Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki FETÖvari veyahut da uluslararası manada birilerinin maşalığını yapan yöneticilere sahip. İngiliz'inden, Amerikalı'sından medet umuyorlar. Allah bu milleti ve Müslümanları bu CHP zihniyetinden ve bunların ekibinden korusun."