Bakan Göktaş: Sosyal medya düzenleme çalışmalarımızda son aşamaya getirdik

"BURADAKİ TUTUM TAMAMEN AİLEYİ SUÇLAMAYA YÖNELİK OLDU"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı bir çocuk etkinlik merkezindeki istismar ve şiddet iddialarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Göktaş, AK Parti'li belediyelerin kreş, huzurevi ve yaşlı bakım merkezi gibi birçok sosyal hizmeti uzun yıllardır vatandaşa sunduğunu hatırlattı.

Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Yerel yönetimlerin vatandaşlarımıza sosyal hizmet sunmasından memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum. Burada tabii ki bizim dikkatimizi çeken konu bu özellikle kreş adı altında açılan ama aslında çocuk etkinlik merkezi olan fakat kamuoyuna açıkladıklarında bunu kreş olarak ifade ediyor İBB. Buradaki ikircikli bir yaklaşım var. Öncelikle kreş adı altında açsaydı bunu gerek Aile Bakanlığından ya da Milli Eğitim Bakanlığından bir izin sürecinden tutulması ve denetim mekanizmasına tutulması gerekiyordu, pek çok belediyelerimizin yaptığı gibi. Fakat burada özellikle denetim dışında tutulmak için böyle bir çocuk etkinlik merkezi adı altında aslında bir nevi ruhsatsız kreş işlettiklerini üzülerek gördük. Nihayetinde bizim amacımız burada çocuklarımızın özellikle güvenli ortamlarda yetişmesini sağlamak, belli standartlar altında yetişmesini sağlamak, pedagojik formasyonu yeterli olan personeller tarafından destek sağlanması, çocuk oranında sınıf odaklı oranlarda yeterli sayıda olması, gerekli hijyen tertiplerinin olması, güvenliğin yeterince sağlanması bunlar bizim için çok önemli."

Olayın ardından aileyi ziyaret ettiklerini belirten Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 yaşındaki bir çocuğun İBB kreşinde istismara maruz kaldıklarını iddia ettiler ve bu süreçte yalnız bırakıldıklarını söylüyorlar. Ve aileyi dinlediğimde maalesef yeterince destek göremediklerini gördüm. Aile özellikle dedi ki 'Biz bu kreşin Bakanlık denetiminde olduğunu düşünüyorduk.' Aslında bu vaka bize İBB tarafından iletilmedi. Bakanlık denetimi altında olan veya Bakanlık ruhsatlı bir kreş olsaydı böyle bir vakada öncelikle ilgili kurumlara bilgi vermekle yükümlü. Özel kreşler bu şekilde çalışıyor. Belediye kreşlerimiz bu şekilde çalışıyor. Fakat burada ruhsatsız ve denetim dışı işletilen bir sistem olduğu için tamamen kendi içinde bir denetim mekanizmasını oluşturduklarını İBB iddia ediyor.

Bunu biz aslında tamamen hukuk çerçevesi içerisinde yapmaları gerektiğini ifade ediyoruz. Gerek Milli Eğitim Bakanlığından gerek bizden gerekli izinleri aldıktan sonra da benzer süreçlerin tekrar yaşanmaması için gerçekten önemsiyoruz. Nitekim bu vakanın münferit olmadığını da gördük. Benzer şekilde başka vakaların olduğunu da gördük. Biz bu konuyu özellikle siyaset üstü bir bakış açısıyla ele almak istedik. Fakat ne yazık ki görüyoruz ki buradaki tutum tamamen aileyi suçlamaya yönelik oldu. Nihayetinde burada mağdur olan bir aile, bir çocuk var. İlk başta onların yanında olabilselerdi özellikle yetkililer, bu süreç bu şekilde olmazdı. Tamamen bir savunmacı pozisyonla burada hareket ederek bizlere saldırılarını sürdürdüler."

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında yürüttükleri çalışmaları anlatarak, Başkan Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan edildiğini, bu kapsamda aileyi merkeze alan çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin ilgili soru üzerine de Göktaş, başvuru sayısının 199 bin 879 olduğunu, 76 bin 736 çiftin evlendirildiğini, 9 milyar 386 milyon lira kaynak ödediklerini ve 2 bin 46 firmada Türkiye genelinde indirim sağladıklarını bildirdi.

Göktaş, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile ilgili soru üzerine, 14 farklı kurumla uzun zamandır model üzerine çalıştıklarını kaydederek, "Bu çalışmamızın son aşamasına aslında geldik. Geçtiğimiz yıl simülasyon çalışmaları yürüttük. Hane içerisinde yaşayan fertlerin özelliklerini de dahil ederek hanenin gelirini belli bir gelir seviyesine getirecek şekilde bir destek sunacağız. Bu yıl pilot çalışmalarımızı başlattık. Önümüzdeki yıl inşallah bütün Türkiye'ye yaygınlaştıracağımız 2.0 yeni nesil bir sosyal destek sistemini hayata geçirmiş olacağız." ifadesini kullandı.