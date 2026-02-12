Bakan Kurum BM İklim Zirvesi’nde konuştu!

Bakan Kurum BM İklim Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları...

COP31'i yalnızca bir konferans olarak görmüyoruz. Türkiye'nin COP31'e yaklaşımı nettir. Tek ses değil diyalog içerisinde olacağız, durağanlık değil aksiyon içerisinde olacağız. Mart ayında güçlü ve sağlam yapılandırılmış eylem ajandamızı ortaya koyacağız. Kimseyi geride bırakmadan adil bir başkanlık yürüteceğimizi ilk başında ifade etmiştik. Küresel İklim eyleminde geriye gidiş asla kabul edilemez. Tüm ülkelere eşit biçimde tanımlanan uygulama eksikliğinin ve geçiş sürecine yönelik toleransın sıfır noktasına olduğunu herkes burada ifade etti. Çıkış noktalarımızdan biri insanlık tarihinin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'dir. Bu yönüyle COP31'i insanlığın yeniden bir araya geldiği geleceğin COP'u olarak tanımlıyoruz.

