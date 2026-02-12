Bilal Erdoğan ’Kültürel Miras’ın izinde Projesi Final Programı’nda’ konuştu

'UMRE ÖDÜLÜ İKİNCİYLE ÜÇÜNCÜYÜ DE DAHİL EDECEK ŞEKİLDE GENİŞLETİLDİ'

Bilal Erdoğan, "Bugün Milli Eğitimimizin soru türlerinde yaptığı güncellemeler, gidişat artık okuyan öğrencinin her ders türünde daha başarılı olmasını sağlayacak. Onun için ümit ediyorum ki gençlerimiz hem daha fazla okusunlar hem daha fazla kelime dağarcığına sahip olsunlar. Az kelimeyle kullanırsanız işletim sisteminiz geri; onu daha çok kelimeyle kullanırsanız daha güçlü bir işletim sistemiyle daha akıllı olursunuz, daha çok daha güçlü kendinizi ifade eder, başka insanları da daha iyi anlarsınız. Dolayısıyla bu tür bağnazlıkları bir tarafa bırakıp her türlü gençlerimizin potansiyelini güçlendirecek olan, her türlü kendi geçmişimizde güçlü köklerimiz olduğunu fark etmemize yol açacak olan çalışmayı desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Bu böylelikle biz de bütün gelişmiş medeniyetler, bütün gelişmiş toplumlar gibi geçmişinden koparak değil; geçmişindeki bütün zenginliği bilerek, kazanarak, sarılarak geleceğe, aydınlık yarınlara yürüyebiliriz. Hiçbir şey olmasa bir gencin 'Ben yapabilirim' deyip, 'Ben kazanacağım, ben daha öne çıkacağım, daha iyi şeyler yapacağım' diyerek bir yarışmaya katılması başlı başına zaten takdiri hak ediyor. Burada birinciye aile yakınıyla beraber Umre ödülü verilecekmiş. Onu da ikinciyle üçüncüyü de dahil edecek şekilde genişletildiğinin de müjdesini veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.