CHP’nin Meclis provokasyonunun perde arkası! Osman Gökçek AHaber’de anlattı: Talimat Özgür Özel’den

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı olarak atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda yemin ederek göreve başlamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi. Akın Gürlek'in yemin töreni sırasında Meclis'te gerginlik çıktı. CHP'li milletvekilleri, Akın Gürlek'in kürsüye geleceği sırada önüne set çekti. Kürsüyü işgal eden CHP'li vekiller, Akın Gürlek'in yemin etmesine engel olmaya çalıştı.

Osman Gökçek Meclis'teki kavgayı anlattı

"BAKANIMIZIN OLDUĞU KÜRSÜYE SALDIRDILAR"

AHaber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Meclis'te yaşanan kavgaya ilişkin "Bakanımızın olduğu kürsüye saldırdılar" diyerek yapılanın anayasayı çiğnemek olduğunu söyledi.