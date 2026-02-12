CHP'nin Meclis provokasyonunun perde arkası! Osman Gökçek AHaber'de anlattı: Talimat Özgür Özel'den
Başkan Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararı ile Akın Gürlek Adalet Bakanlığı'na, Mustafa Çiftçi ise İçişleri Bakanlığı'na atandı. Bakanların Meclis'teki yemin töreni ise CHP'li vekillerin kürsü provokasyonuna sahne oldu. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Meclis'te yaşanan kavganın perde arkasını A Haber'e anlattı. CHP'li vekillerin Özel'in talimatı ile harekete geçtiklerini belirten Gökçek, "Ali Mahir Başarır kürsü işgaline karşıydı, Özel arayınca tavır değiştirdi" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı olarak atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda yemin ederek göreve başlamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi. Akın Gürlek'in yemin töreni sırasında Meclis'te gerginlik çıktı. CHP'li milletvekilleri, Akın Gürlek'in kürsüye geleceği sırada önüne set çekti. Kürsüyü işgal eden CHP'li vekiller, Akın Gürlek'in yemin etmesine engel olmaya çalıştı.
Osman Gökçek Meclis'teki kavgayı anlattı
"BAKANIMIZIN OLDUĞU KÜRSÜYE SALDIRDILAR"
AHaber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Meclis'te yaşanan kavgaya ilişkin "Bakanımızın olduğu kürsüye saldırdılar" diyerek yapılanın anayasayı çiğnemek olduğunu söyledi.
"ÖZEL SİLİVRİ'DEN TALİMAT VERDİ"
'Ali Mahir Başarır kürsü işgaline karşıydı, Özel arayınca tavır değiştirdi" diyen Gökçek, "Özgür Özel Silivri'den arayıp orayı karıştırın talimatını verdi" açıklamasında bulundu.
CHP'li vekillerden provokasyon! Adalet Bakanı Akın Gürlek'in önüne set çektiler: Yemin etmesine engel oldular | Video
"MAHMUT TANAL SALDIRACAKTI"
Yaşanan arbede anında Adalet Bakanı Gürlek'in hedefte olduğunu vurgulayan Gökçek, "Mahmut Tanal, bakanımıza saldıracaktı, müdahale etmekten başka şansım yoktu" ifadelerini kullandı.
ÖZEL SİLİVRİ'DE İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Meclis'te provokasyonun yaşandığı gün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, rüşvet ve yolsuzluk suçlarından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gitmişti. Özel ile İmamoğlu yaklaşık 2 buçuk saat görüşmüştü.