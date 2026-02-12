Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de: "İş birliği içinde yolumuza devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz,"KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet işbirliği ruhu içinde yoluna devam edecektir. Bölgemizde hangi oyunları oynamaya çalışanlar olursa olsun, bölgedeki gerçekler onların tuzaklarını boşa çıkaracaktır." dedi.

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 23:40

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Yılmaz, son derece faydalı bir görüşme olduğunu ifade etti. KKTC'yi en son 16 Ocak'ta ziyaret ettiğinde "Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi" lansman törenini gerçekleştirdiklerini anımsatan Yılmaz, ekonomik sivil toplum örgütleri, meslek örgütleriyle ve iş dünyasıyla da son derece faydalı istişareler yaptıklarını söyledi. Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin, sıradan iki ülke arası ilişkiler olmadığını, son derece özel ilişkiler olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti ana vatan ve garantör ülke olarak her zaman KKTC'nin yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir." diye konuştu. KKTC Başbakanı Üstel ile her yıl ekonomik ve mali işbirliği protokolleri üzerinde çalışmalar yaptıklarını kaydeden Yılmaz, bu çalışmaları yaparken ortak akılla hareket etmeye büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve KKTC'nin kurumları diğer taraftan da ekonomik ve sosyal paydaşlarla istişareler içinde bu programları şekillendirdiklerini dile getiren Yılmaz, bu yıl da aynı anlayışla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

"BİZ, KKTC'Yİ GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIMAK İSTİYORUZ" Ekonomik Mali İşbirliği Protokolü kapsamında önemli değerlendirmeler yaptıklarını belirten Yılmaz şunları kaydetti: "Bizim amacımız açık ve nettir. Biz, KKTC'yi çok daha müreffeh, güçlü yarınlara taşımak istiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu konuda yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Eğitimden sağlığa, fiziki ve teknolojik altyapıdan üniversitelere, AR-GE'den bilişim vadisi vizyonlarına varıncaya kadar KKTC'yi Doğu Akdeniz'in ekonomik, sosyal olarak parlayan bir yıldızı olarak geleceğe taşımak en büyük hedefimizdir. Amacımız KKTC'nin kendine yetebilen, küresel şartlarla uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıyla yoluna devam etmesidir. Bu çerçevede önümüzdeki dönem özellikle girişimcilere, kadınlara, gençlere, üreticiye, çiftçiye dönük neler yapabiliriz, bunları birlikte istişare ediyoruz. Bizim bütün bu çalışmalarda ana yaklaşımımız insan odaklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmadır." Ramazan ayında KKTC'yi ziyaret etmeyi planladığını belirten Yılmaz, "Her görüşmemizde bu konuları ele alıyoruz. En geç mart sonu bu çalışmaları sonlandıracağımızı ve yeni bir ekonomik, iktisadi, mali işbirliği çerçevesi oluşturacağımızı ifade edebiliriz. Öyle bir takvimle hareket ediyoruz. Şu anda işbirliğimizde herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Dolayısıyla mart sonuna kadar bir çerçeveyi karşılıklı olarak şekillendirdiğimizde rahatlıkla yolumuza kesintisiz bir şekilde devam etmiş olacağız." dedi. Yılmaz, mevcut işbirliği protokolünü çok etkili şekilde hayata geçirdiklerini, bugüne kadarki en büyük mali programı büyük oranda gerçekleşmeyle hayata geçirdiklerini ifade etti.