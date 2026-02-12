Son dakika | AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"SİYASETİN MERKEZİ CUMHUR İTTİFAKI"

Muhalefetin şiddet dozu artan propagandasına rağmen partimiz çekim merkezi olmayı sürdürüyor. AK Parti bugün Türkiye'nin en kurumsal, en büyük siyaseti hareketidir, Cumhur İttifakı ise milletimizin dirlik ve birliğinin en sağlam güvencesidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır.

"ULUSLARARASI SİYASETTE TÜRKİYE RÜZGARI"

Doğal afetten savaşlara kadar en zorlu badirelerin üstesinden alnımızın akıyla geldik. Dengeli, itidalli ve stratejik aklı merkeze alan dış siyasetimizle ülkemizi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik. Son yıllarda uluslararası siyasette bir Türkiye rüzgarı esiyor. Bölgesel krizlerin çözüm arayışında daha sık çalınıyor. Türkiye'nin ne diyeceği dikkatle takip ediliyor, Türkiye gündemi belirlenen ülke değil gündem belirleyen bir ülke olarak adından daha fazla söz ettiriyor.

Henüz yeni başladık, gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız.

AK Parti olarak biz kadro hareketiyiz, bir dava hareketiyiz kökü mazide gözü atide kutlu bir mücadelenin neferleriyiz. Görevi, ünvanı ne olursa olsun teşkilatımızın her bir mensubu çok stratejik bir vazife icra etmektedir.

Artık AK Gençlik klasiğine dönüşen iftara ve sahura 5 kala çalışmalarımızı bu yılda devam ettiriyoruz.

