SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ve Vucic’den ortak açıklama: Türkiye barışın tesisi için çalışıyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Son olarak 11 Ekim 2024 tarihinde Belgrad'da, Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin dördüncü toplantısını gerçekleştirmiştik. Aradan geçen süre zarfında gerek ikili münasebetlerimizde gerekse bölgesel ve küresel meselelerde önemli gelişmeler yaşandı. Bugün kendisiyle bu gelişmelerin ilişkilerimize yansımalarını değerlendirip, ileriye yönelik atacağımız adımları istişare ettik. Barışın ve huzurun tesisi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bilhassa Balkanlar'da istikrarın korunması ve ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesi açısından neler yapabileceğimizi ele aldık.

Sırbistan ile her geçen gün artan ticaret ve yatırımlarımız, ilişkilerimizin adeta lokomotifi durumundadır. Toplam ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EXPO 2027'ye katılacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bu önemli etkinliğin ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek için ilave bir vesile teşkil edeceğini düşünüyoruz. Yatırımcılarımızın Sırbistan'a gösterdikleri alaka bizleri memnun ediyor. 2015 yılında 100 civarında Türk sermayeli firma Sırbistan'da faaliyet gösterirken, bugün bu rakam bin 500'ü aşmış, toplam yatırım miktarı ise 300 milyon doları bulmuştur. Müteahhitlerimiz ise üstlendikleri yüzü aşkın projeyle Sırbistan'da konut, yol ve altyapı üretimine destek oluyor. Bu noktaya ulaşmamızda değerli dostumun, altyapı yatırımlarını ve büyümeyi esas alan kalkınma stratejisinin etkisi olduğu görülmektedir. Bizim de Sırbistanlı yatırımcıları Türkiye'ye beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Beşeri ilişkilerimiz, münasebetlerimizin önemli bir boyutunu oluşturuyor. Halklarımızın birbirini daha yakından tanıma isteğinin en güzel tezahürü, artan karşılıklı turist sayılarıdır. Bugün Türkiye, Sırp turistler için ikinci en önemli turizm güzergahıdır. Vatandaşlarımız da Sırbistan'ı ziyaret eden turistler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Bu ziyaretleri daha da artırmak ve kolaylaştırmak için Türkiye ile Sırbistan arasındaki uçuşların artırılması konusunu da bugün değerlendirdik. Sırbistan'da Türkçe öğrenimine yoğun bir ilgi görüyoruz. Bu ilginin Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlarımız tarafından layıkıyla karşılanması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sırbistan ile aramızda dostluk köprüsü olarak gördüğümüz Sancak bölgesinin kalkınması için yapılabilecekleri de Sayın Vuçiç ile ele aldık. Kendisinin bölgenin kalkındırılmasına yönelik projelerini takdirle takip ediyoruz. Ben de bu vesileyle Sırbistan'daki Müslüman toplumunun yaklaşan Ramazan-ı Şeriflerini canı gönülden tebrik ediyorum.