CHP’li vekilin yat partileri: Sıcak yaz günlerinin eğlencesi uyuşturucu ve fuhuş oldu

"ÇETİN OSMAN BUDAK İLE SEVGİLİ OLDUK"

Rana Almira Çakmak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Çakmak, söz konusu videodaki kişinin CHP eski Antalya milletvekili Çetin Osman Budak olduğunu söyledi. Çakmak, "Bu tekne küçük olan teknesidir, bir de büyük olan bir teknesi daha vardı. Çetin Osman ile emlakçı işi yaptığımdan dolayı tanışmıştım. Kendisine daire gösterip, arkadaşlığımıza başladık. Daha sonra da sevgili olduk. Yaşının 65 olduğunu bilmiyordum, kendisinin kağıt fabrikası olduğunu ve 55 yaşında olduğunu söyledi." itiraf etti. Şüpheli geçmişte uyuşturucu kullandığını ve pişman olduğunu ifadesine ekledi.