8 ilde eşzamanlı Onlyfans operasyonu

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; "TCK 282" (Suç Gelirlerini Aklama) ve "TCK 226" (Müstehcenlik) suçlarına ilişkin önemli tespitler yapıldı. Yapılan incelemelerde, bir özel içerik paylaşım platformu olan Onlyfans'a 07.06.2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirildiği belirlendi. Ancak platforma, IP adresi değişikliği yöntemiyle erişim sağlandığı tespit edildi. Şüphelilerin, yasağa rağmen kullanıcıları platforma yönlendirmek amacıyla herkese açık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

ÜCRETLİ ÖZEL İÇERİK TUZAĞI

Ekiplerce yapılan dijital analizlerde; etkileşimi artırmak amacıyla paylaşılan görsel ve videolar üzerinden kullanıcıların ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirildiği, bu içeriklere ise özel platform ve anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla erişimin teşvik edildiği saptandı. Yapılan paylaşımlarla hem yasadışı erişimin özendirildiği hem de elde edilen gelirlerin aklanmaya çalışıldığı değerlendiriliyor.

MAL VARLIKLARINA EL KOYMA

Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 13.02.2026 tarihinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma çerçevesinde 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu. Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MERVE TAŞKIN YURTDIŞINDA

Öte yandan bir süre önce yurtdışına çıkış yaptığını duyuran Merve Taşkın'ın da hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Onunla birlikte, hakkında gözaltı kararı olan Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız'ın da yurtdışında oldukları öğrenildi.

İŞTE O İSİMLER:

1. Azranur Ay Vandan 2. Ebru Arman (tutuklu) 3. Meltem Bakır 4. Gizem Avcı 5. Yağmur Şimşek 6. Öznur Güven 7. Cansu Bade Taş 8. Kübra Yurdakul 9. Arzu Yılmaz 10. Ceyda Ersoy (tutuklu) 11. Derin Gür 12. Dilber Doğan 13. Eda Alboya (tutuklu) 14. Eme Nur Süder 15. Kadriye Değirmenci 16. Lina Su Özgen 17. Yaprak Meriç Yücel 18. Nisanur Kavak 19. Tuğçe Cansu Parlak 20. Tülin Arıkoğlu 21. Zeynep Alkan (yurtdışı) 22. Gizem Bağdaçiçek (yurtdışı) 23. Merve Taşkın (yurtdışı) 24. Burçin Erol (yurtdışı) 25. Serpil Cansız (yurtdışı)