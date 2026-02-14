Bakan Kacır: Teknoparklarımızın sayısı artıyor

TEKNOLOJİ İHRACATI 112 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

2002'de 10 milyar dolar olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatının geçen yıl 112 milyar dolara yaklaştığını belirten Bakan Kacır, "Aynı dönemde yerli patent başvurusu sayımızı 414'ten 11 bin 394'e çıkardık. Ar-Ge harcamalarının milli gelirimizdeki payı İtalya ve İspanya gibi gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaştı. Girişimlerimiz, bugün yapay zekadan uzay ve havacılığa, biyoteknolojiden finans teknolojilerine kadar pek çok alanda sayısız başarı hikayesine imza atıyor. 2019'da ülkemizde milyar dolar değerlemeyi aşmış tek bir teknoloji girişimi bulunmuyorken, bugün küresel arenada bayrak gösteren 7 unicorn'umuz, bizim özgün tabirimizle 7 Turcorn'umuz var. 2030 yılına kadar ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve Turcorn'larımızın toplam değerlemesinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Küresel ölçekte milyarlarca dolarlık şirketlerin başarı hikayelerinin arkasında gençlerin imzası olduğunu gördüklerini belirten Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Daha büyük, daha güçlü, tam bağımsız müreffeh Türkiye tasavvurumuzu genç nüfusumuzu doğru yetkinliklerle buluşturarak gerçekleştirebiliriz. Bu anlayışla, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, Sektör Kampüste, Milli Teknoloji Uzmanlık Programı ve Milli Teknoloji Atölyeleri gibi programlarımızla gençlerimize yapay zeka, siber güvenlik, robotik gibi geleceğe yön veren teknolojilerde uygulamalı eğitim ve proje geliştirme imkanı sunuyoruz. 2018'den bu yana düzenlediğimiz dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le milyonlarca gencimiz teknoloji geliştirme yolculuğuna dahil oluyor. TEKNOFEST'lerde doğan binlerce yenilikçi fikir girişime dönüşüyor."

TEKNOPARK SAYISI 2'DEN 114'E ÇIKTI

Akademi ve sanayi arasında köprü vazifesi gören girişimci fabrikası teknoparkları Ar-Ge'den ticarileşmeye uzanan zincirin merkez üssü olarak konumlandırdıklarını anlatan Bakan Kacır, "Son 23 yılda sağladığımız desteklerle teknoparklarımızın sayısı 2'den 114'e, Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalar yapan girişimlerimizin sayısı ise 56'dan 12 binin üzerine çıktı. Teknopark ekosistemimiz içinde Antalya Teknokent; sahip olduğu birikim, dinamizm ve ortaya koyduğu somut çıktılarla; girişimcisine imkan, şehrine değer katan rolüyle öne çıkıyor. Antalya teknoloji girişimciliği için eşsiz bir potansiyel barındırıyor. Şehrimizde turizmin ölçeği seyahat teknolojilerinden yapay zeka tabanlı hizmet çözümlerine, veri analitiğinden siber güvenliğe kadar birçok alanda yenilikçi ürünlerin sahada hızla denenebilmesine imkan tanıyor. Şehrimizin tarımsal üretimi; akıllı tarım, iklim teknolojileri, su verimliliği ve gıda teknolojileri gibi alanlarda yüksek katma değerli girişimler için doğal bir inovasyon laboratuvarı sunuyor" dedi.

"ANADOLU'NUN TARTIŞMASIZ LİDERİ"

Antalya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya denince akla çoğu zaman oteller ve seralar geldiği ancak Antalya'nın, turizmin ve tarımın başkenti olduğu gibi bilimsel üretimin ve ileri teknolojinin de başkenti olması gerektiğini belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu vizyonla, bu inançla Antalya Teknokent için net bir hedef koyduk. Teknokent, bir rol model olarak şehrimizdeki teknoloji ve girişimcilik ikliminin lokomotifi olmalıdır. Geçen süre içinde de bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün Türkiye'deki 114 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında en büyük 6'ncı teknokente sahibiz. İstanbul ve Ankara'dan sonra, Anadolu'nun tartışmasız lideriyiz. Ama hedefimiz daha da yüksek. Çünkü ileri teknoloji üretiminin ülkemiz için bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu biliyoruz" dedi.

"ANTALYA MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNDE DE İLERLİYOR"

Antalya Teknokent ve yeni bina hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "4 yıl önce Ar-Ge 5 Binamız ve TUSAŞ Milli Muharip Uçak Ar-Ge Ofisi'nin açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün de Ar-Ge 4 Binamızı ve GO Girişim Ofisimizi hizmete alıyoruz. Bu yatırım 'Biz yaparız' diyen bir ülkenin, 'En iyisini hedefleriz' diyen bir milletin kendine güvenidir. Şehrimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Ar-Ge 4 Binamız, toplam 7 bin 189 metrekarelik modern ve teknolojik altyapısıyla; girişimcilerin ve teknoloji firmalarının fikirlerini prototipe dönüştürebileceği, yenilikçi projelerini geliştirebileceği ve uluslararası pazarlara taşıyabileceği bir merkez olarak tasarlandı. Milli Muharip uçağımız KAAN'ın yazılım geliştirme çalışmalarının Antalya Teknokent bünyesinde yürütülmesi, şehrimizin artık yalnızca turizmle değil; milli teknoloji hamlesinin güçlü adımlarıyla da anıldığını gösteriyor. Hedefimiz çok net, Antalya'dan çıkan fikrin, ürünün ve teknolojinin küresel pazarda karşılık bulması" diye konuştu