Bakan Kacır: Teknoparklarımızın sayısı artıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 23 yılda sağladığımız desteklerle teknoparklarımızın sayısı 2'den 114'e, Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalar yapan girişimlerimizin sayısı ise 56'dan 12 binin üzerine çıktı" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokenti Ar-Ge 4 binası ve Girişim Ofisi (GO) açılış törenine katıldı. Açılışta Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal, Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve çok sayıda davetli de yer aldı.
"BAĞIMSIZ TÜRKİYE'NİN ANAHTARI"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Teknokent Ar-Ge 4 Binası ve Girişim Ofisi'nin hayırlı olmasını diledi. Teknolojinin sosyal hayatı, üretim biçimlerini ve kalkınma modellerini yeniden tanımladığına dikkati çeken Bakan Kacır, özellikle yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojilerde inşa edilen birikimin ülkelerin büyüme ve kalkınma rotasını tayin ettiğini söyledi. Bakan Kacır, "Üretimde ve teknoloji geliştirmede stratejik özerklik, ulusal egemenliğin vazgeçilmez bir parçası olduğu gibi küresel liderliğin de önünü açıyor. Yenilikçi ürün ve hizmetlerin hızla ticarileşmesine imkan tanıyan teknoloji girişimciliği de teknolojinin sahip olduğu yüksek potansiyelin katma değere, istihdam ve ihracata dönüşmesine öncülük ediyor. Bu nedenle teknoloji girişimciliğini Türkiye Yüzyılı'nda daha müreffeh ve tam bağımsız Türkiye'nin anahtarı olarak görüyoruz" diye konuştu.
120 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
Son 23 yılda nitelikli insan kaynağını yetiştiren bütüncül bir destek mekanizması oluşturduklarını belirten Bakan Kacır, "Girişimlerimizin finansmana erişiminin önünü açmak üzere fon ve eş finansman modelleriyle, 4,6 milyar liralık kamu kaynağını girişimlerimize yönlendirdik. Çarpan etkisiyle, girişimlerimiz için 120 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknopark firmalarının yararlandıkları teşviklerin bir kısmını girişimlere yönlendirmelerini zorunlu kılan mevzuat düzenlememizle, bugüne kadar 18,5 milyar liranın üzerinde finansmanı girişim ekosistemine kazandırdık. TÜBİTAK BiGG programımızla 2 bin 600'ü aşkın teknoloji odaklı iş fikrinin girişime dönüşmesini sağladık" dedi.