İstanbul’da uyuşturucudan 324 kişiye tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 Şubat'ta çeşitli sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı belirlenen 69 grup tespit edildi. Bu gruplarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlaşılan 21'inin grup yöneticisi olduğu 324 şüpheli yakalanarak şüphelilerin tamamının sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandığı kaydedildi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğa kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları 87 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Çankırı, Kayseri ve Eskişehir olmak üzere 11 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı.