BAE ziyaretinde 5 gündem başlığı

Başkan Erdoğan, yarın Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan ile görüşecek. Liderler, bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunacak. Görüşmelerde, Türkiye ile BAE ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele alınacak. Gazze'deki insani dramın sonlandırılması için gerçekleştirilen uluslararası çalışmalar, Gazze'nin yeniden imarı için atılması gereken adımlar, ABD Başkanı Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı planın ikinci aşamasının masada olması bekleniyor. Ayrıca Suriye'de istikrar ve kalkınmanın sağlanmasını teminen Suriye Hükümeti'nin desteklenmesinin öneminin görüşülmesi bekleniyor. Yemen ve Somali'nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğinin korunması konularının gündeme gelmesi öngörülüyor.

Türkiye ile Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan BAE arasındaki ticaret hacmi 2024'te 16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Erdoğan'ın 2023 Temmuz ayında BAE'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kurulması kararlaştırılan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) vasıtasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine yükseltildi. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler bu ziyaretin ardından önemli artış gösterdi. Erdoğan ve El Nahyan, geçen temmuz ayında Türkiye'de Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısına başkanlık etti. İkili ticarette ilk etapta 20 milyar dolar, orta vadede 40 milyar dolara ulaşılması hedefleniyor.

SONRAKİ DURAK ETİYOPYA

Erdoğan, BAE ziyaretinin ardından Etiyopya'yı ziyaret edecek. 2025'te Somali ve Etiyopya'nın Türkiye ve Erdoğan'a duyduğu güvenin bir tezahürü olan Ankara Bildirisi süreci, iki ülke arasındaki gerilimin düşürülmesine ve diyaloğun sürdürülmesine zemin sağlamıştı. Türkiye ve Etiyopya, 253 milyon dolar olan yıllık ticaret hacmini de artırmayı hedefliyor.

DOLMABAHÇE'DE BOSNALI KONUK

Başkan Erdoğan, eski Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.