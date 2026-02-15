Başkan Erdoğan gemi personelleri ile görüştü: Çağrı Bey’den müjdeler bekliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Çağrı Bey sondaj gemimiz, nisan ayında Curad-1 olarak adlandırdığımız, ki Somalice'de bu yeni doğan ilk bebeklere verilen isim. Biz de oradaki ilk kuyumuza bu ismi verdik. İnşallah kuyu noktasına ulaşacak ve derin deniz sondaj faaliyetlerine başlayacak." dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"ÇAĞRI BEY'DEN MÜJDELER BEKLİYORUZ"

TPAO'nın değerli mensupları ve Çağrı Bey sondaj gemimizin değerli mensupları öncelikle bu yolculuğunuzun hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum ve Nisan ayına kadar sürecek olan uzun bir yolculuğunuz var ama bu yolculuk gerçekten kutlu bir yolculuk olacak ve biz sizden Somali'den inşallah güzel müjdeler ve haberler bekliyoruz. Rabbim yardımcınız olsun, inşallah bu sondajlarla sadece ülkemizde değil tüm dünyada artık Türkiye'nin bütün bu gemilerinin sesini duyacağız, duyuracağız. Ben bu kutlu yolculuğun hayırlara vesile olmasını diliyorum.