Bayraktar TB3 SİHA'dan NATO tatbikatında gövde gösterisi

Bayraktar TB3 SİHA, NATO'nun Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında dünya sahnesine çıktı. TCG ANADOLU'nun kısa pistinden otonom şekilde havalanan Bayraktar TB3, Baltık Denizi'nde icra edilen atış faaliyetinde su üstü hedeflerini ikili salvo MAM-L atışıyla tam isabetle vurarak yurt dışındaki ilk operasyonel gösterimini başarıyla gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 11:21

2026 yılında NATO'nun en büyük ve kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'nın deniz safhasında, TCG Anadolu'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistten otonom havalanma kabiliyeti ve atış gücüyle bir kez daha kendini ispatladı. Tatbikat kapsamında gemide konuşlu bulunan ve kısa pistten sorunsuz kalkış yapan Bayraktar TB3, belirlenen su üstü hedefine yönelik gerçekleştirdiği ikili salvo MAM-L atışında hedefleri tam isabetle imha etti. Tatbikata katılan ülkelerin askerleri milli SİHA'nın deniz hedeflerine yaptığı başarılı atışların ardından Bayraktar TB3'e tam not verdi. Müttefik ülke askerlerini etkileyen Bayraktar TB3 SİHA, hedefleri tam isabetle bulan atışların ardından TCG Anadolu'ya güvenle iniş yaparak faaliyetini başarıyla tamamladı.

YURTDIŞINDAKİ HAREKAT ALANINDA İLK OPERASYONEL GÖSTERİM Kısa pistli gemilerden kalkış iniş yaparak operasyon icra edebilen dünyadaki ilk SİHA olma özelliği taşıyan Bayraktar TB3'ün bu faaliyeti, yurtdışındaki bir harekât alanında sergilediği ilk operasyonel gösterim olması nedeniyle stratejik önem taşıyor. TCG Anadolu gemisinde halihazırda 3 adet Bayraktar TB3 SİHA görev yaparken, bu platformların Baltık Denizi gibi coğrafyalarda sergilediği performans NATO müttefikleri tarafından da büyük ilgiyle takip ediliyor.