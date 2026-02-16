Haberler

Gündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria kararına sert tepki: Mekansal soykırım

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria kararına sert tepki: Mekansal soykırım

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik attığı son adımın soykırımın yeni bir aşaması olduğunu belirterek, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması Mekansal Soykırım'dır. İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 10:57 Son Güncelleme: 16 Şubat 2026 11:13

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Batı Şeria'da arazi tesciline ilişkin aldığı karara çok sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in söz konusu adımının "mekansal soykırım" olduğuna dikkat çekerek, "Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir." dedi.

"MEKANSAL SOYKIRIM" Ömer Çelik'in X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması "MEKANSAL SOYKIRIM"dır. İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir. Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir.