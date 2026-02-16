SON DAKİKA I Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı!

SON DAKİKA I İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda yeni isimler ortaya çıkıyor. Bu isimlere bir yenisi eklendi.