SON DAKİKA I Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı!
Son Dakika...Uyuşturucu operasyonu kapsamında, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı. Lal Denizli soruşturmaya şüpheli sıfatıyla eklendi.
SON DAKİKA I İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda yeni isimler ortaya çıkıyor. Bu isimlere bir yenisi eklendi.
ÇEŞME'DE UYUŞTURUCU PARTİLERİNDE
Çeşme'de otellerde düzenlenen uyuşturucu partilerine katıldığı belirlenen CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli soruşturmaya şüpheli sıfatıyla eklendi.
İFADEYE ÇAĞRILDI
Denizli "uyuşturucu kullanımına yer temin etmek" ve "uyuşturucu kullanmak" suçunda ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı.