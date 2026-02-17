AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan erken seçim açıklaması: Türkiye’de muhalefetin isteğiyle erken seçim olmayacak!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Uşak ziyareti kapsamında gündemi değerlendirdi. Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin umudu olduklarını ifade eden Yayman, muhalefetin erken seçim söylemlerine de değindi. AK Partili Hüseyin Yayman, "Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Muhalefet, 25 yılda 18 seçim kaybettiği için şimdi diyor ki erken seçim, erken seçim. Seçimler, Allah izin verirse 2028 yılının zamanında yapılacak" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, bir dizi program kapsamında Uşak'a gitti. Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Uşak programı kapsamında Yayman. Şehit ailesini ziyaretinin ardından STK'larla bir araya geldi. Daha sonra AK Parti milletvekili Mehmet Altay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Uşak İl Danışma meclisi toplantısında konuşan Yayman, AK Parti'nin 25 yıldır milletin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü ve Türkiye'ye her alanda çağ atlattığını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti'nin sessiz devrimleri hayata geçiren bir parti olduğunu belirterek, seçimlerin 2028 yılında zamanında yapılacağını söyledi. AK Parti'nin, "yapılamaz" denilen her şeyi başaran bir siyasi irade olduğuna dikkati çeken Yayman, partinin milletine "evet ben de yapabilirim" duygusunu kazandırdığını belirtti.
MUHALEFET ELEŞTİRİSİ
Türkiye'nin temel sorunlarından birinin sahici ve iktidara alternatif bir muhalefetin bulunmaması olduğunu dile getiren Yayman, Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet anlayışını eleştirdi. CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk iddiaları ile su, yol, ulaşım ve trafik sorunlarının vatandaşlar açısından ciddi problemlere dönüştüğünü söyleyen Yayman, belediyecilik anlayışının hizmetten uzaklaştığını ifade etti.
"MİLLİ İRADEYE SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ"
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanların yemin töreni sırasında yaşanan tartışmalara da değinen Yayman, bu tutumun milli iradeye karşı bir saygısızlık olduğunu belirterek, vesayetçi ve jakoben anlayışın kabul edilemeyeceğini vurguladı.
ŞEHİT AİLESİ VE SANAYİ ZİYARETİ
Programı kapsamında 1995 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şehit olan Nevzat Yıldız'ın ailesini ziyaret eden Yayman, daha sonra Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde iplik üretimi yapan bir fabrikada incelemelerde bulundu. Yayman, üretim, istihdam ve sanayicinin her zaman destekleneceğini kaydetti.
STK'LARLA BULUŞMA
Ulubey ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Yayman, AK Parti'nin sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman milletle iç içe olduğunu söyledi. Yayman, muhataplarının millet olduğunu, muhalefete bakarak siyaset yapmadıklarını ifade etti. İzmir–Ankara Yüksek Hızlı Tren hattıyla birlikte Uşak'ın ulaşım imkanlarının güçleneceğini belirten Yayman, kentin sanayi, turizm ve ticaret potansiyelinin daha da artacağını söyledi. Uşak'ın sahip olduğu organize sanayi bölgeleri ve girişimci yapısıyla Türkiye'nin öne çıkan şehirlerinden biri olacağını dile getirdi.