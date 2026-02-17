AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’dan erken seçim açıklaması: Türkiye’de muhalefetin isteğiyle erken seçim olmayacak!

Uşak İl Danışma meclisi toplantısında konuşan Yayman, AK Parti'nin 25 yıldır milletin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü ve Türkiye'ye her alanda çağ atlattığını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti'nin sessiz devrimleri hayata geçiren bir parti olduğunu belirterek, seçimlerin 2028 yılında zamanında yapılacağını söyledi. AK Parti'nin, "yapılamaz" denilen her şeyi başaran bir siyasi irade olduğuna dikkati çeken Yayman, partinin milletine "evet ben de yapabilirim" duygusunu kazandırdığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman , bir dizi program kapsamında Uşak'a gitti. Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Uşak programı kapsamında Yayman. Şehit ailesini ziyaretinin ardından STK'larla bir araya geldi. Daha sonra AK Parti milletvekili Mehmet Altay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

MUHALEFET ELEŞTİRİSİ

Türkiye'nin temel sorunlarından birinin sahici ve iktidara alternatif bir muhalefetin bulunmaması olduğunu dile getiren Yayman, Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet anlayışını eleştirdi. CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk iddiaları ile su, yol, ulaşım ve trafik sorunlarının vatandaşlar açısından ciddi problemlere dönüştüğünü söyleyen Yayman, belediyecilik anlayışının hizmetten uzaklaştığını ifade etti.

"MİLLİ İRADEYE SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanların yemin töreni sırasında yaşanan tartışmalara da değinen Yayman, bu tutumun milli iradeye karşı bir saygısızlık olduğunu belirterek, vesayetçi ve jakoben anlayışın kabul edilemeyeceğini vurguladı.