Bahçeli’den CHP’nin kürsü işgaline sert tepki: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır

Allah'ın izniyle yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkuya gerek yoktur.

"ASRIN FELAKETİNDE HİÇ KİMSE İHMAL EDİLMEDİ"

Depreme dayanıklı kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir. 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Asrın felaketinde hiç kimse ihmal edilmedi.

Asrın inşa seferberliği kapsamında 455 bin 357 bağımsız bölümün inşası tamamlanmış ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edildi.