Bahçeli'den CHP'nin kürsü işgaline sert tepki: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreni sırasında kürsüyü işgal eden CHP'li milletvekillerine sert tepki gösteren Bahçeli, "CHP'nin işi gücü fitne fesattır. Geçim kapısı kriz ve kargaşaya oynamaktır. Bakanlarımızın yemin merasimlerinde yaşananlar siyasi eşkıyalıktır." dedi.
Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:
Allah kısmet ederse önümüzdeki Perşembe günü Ramazan-ı Şerif'in ilk gününü idrak edeceğiz. Bu kutlu ayda niyazım hasta gönüllerin şifayla dertlilerin devayla borçluların edayla kavuşmasıdır.
"İSRAİL HÜKÜMETİ İNSAN HAKLARI İHLALİNE DEVAM ETTİ"
Gazze'de son yüzyılın en ağır insanlık suçu işlenmiştir. Ölüme terk edilen kadınların, çocukların, yaşlıların çığlıkları yeterinde duyulmamış, yeterince duyarlılık gösterilmemiştir. Soykırımcı İsrail Başbakanı ve hükümeti insan hakları ihlaline devam etmiştir.
"İSRAİL'İN YASA DIŞI İLHAKI HÜKÜMSÜZDÜR"
İsrail hükümetinin geçtiğimiz günlerde Batı Şeria için aldığı karar, soykırım suçunun farklı kanallardan işlediğinin kanıtıdır. Yahudi yerleşimcilere alan açmayı hedefleyen her türlü gayrimeşru adım, hakkın ve hakikatin barajını aşamayacaktır. İsrail'in yasa dışı ilhakı hükümsüzdür. Bağımsız Filistin Devleti'nden başka seçenek yoktur"
"TÜRKİYE'NİN ADIMLARI DUYULMAYA BAŞLANDI"
Süper güç Türkiye'nin adımları duyulmaya başlandı. ABD-İran arasında fikir birliği temennimizdir.