  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • Bahçeli'den CHP'nin kürsü işgaline sert tepki: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır

Bahçeli'den CHP'nin kürsü işgaline sert tepki: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreni sırasında kürsüyü işgal eden CHP'li milletvekillerine sert tepki gösteren Bahçeli, "CHP'nin işi gücü fitne fesattır. Geçim kapısı kriz ve kargaşaya oynamaktır. Bakanlarımızın yemin merasimlerinde yaşananlar siyasi eşkıyalıktır." dedi.

Bahçeli’den CHP’nin kürsü işgaline sert tepki: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli’den CHP’nin kürsü işgaline sert tepki: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Allah kısmet ederse önümüzdeki Perşembe günü Ramazan-ı Şerif'in ilk gününü idrak edeceğiz. Bu kutlu ayda niyazım hasta gönüllerin şifayla dertlilerin devayla borçluların edayla kavuşmasıdır.

"İSRAİL HÜKÜMETİ İNSAN HAKLARI İHLALİNE DEVAM ETTİ"

Gazze'de son yüzyılın en ağır insanlık suçu işlenmiştir. Ölüme terk edilen kadınların, çocukların, yaşlıların çığlıkları yeterinde duyulmamış, yeterince duyarlılık gösterilmemiştir. Soykırımcı İsrail Başbakanı ve hükümeti insan hakları ihlaline devam etmiştir.

Bahçeli’den CHP’nin kürsü işgaline sert tepki: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır

"İSRAİL'İN YASA DIŞI İLHAKI HÜKÜMSÜZDÜR"

İsrail hükümetinin geçtiğimiz günlerde Batı Şeria için aldığı karar, soykırım suçunun farklı kanallardan işlediğinin kanıtıdır. Yahudi yerleşimcilere alan açmayı hedefleyen her türlü gayrimeşru adım, hakkın ve hakikatin barajını aşamayacaktır. İsrail'in yasa dışı ilhakı hükümsüzdür. Bağımsız Filistin Devleti'nden başka seçenek yoktur"

"TÜRKİYE'NİN ADIMLARI DUYULMAYA BAŞLANDI"

Süper güç Türkiye'nin adımları duyulmaya başlandı. ABD-İran arasında fikir birliği temennimizdir.

Bahçeli’den CHP’nin kürsü işgaline sert tepki: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır

Allah'ın izniyle yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkuya gerek yoktur.

"ASRIN FELAKETİNDE HİÇ KİMSE İHMAL EDİLMEDİ"

Depreme dayanıklı kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir. 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Asrın felaketinde hiç kimse ihmal edilmedi.

Asrın inşa seferberliği kapsamında 455 bin 357 bağımsız bölümün inşası tamamlanmış ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edildi.

Bahçeli’den CHP’nin kürsü işgaline sert tepki: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır

"YEMİN TÖRENİNDE OLANLAR SİYASİ EŞKIYALIKTIR"

CHP'nin işi gücü fitne fesattır. Geçim kapısı kriz ve kargaşaya oynamaktır. Bakanlarımızın yemin merasimlerinde yaşanan ilkellikleri aziz milletimiz ibretle seyretmiştir. Gazi Meclis kürsü işgaliyle üçüncü dünya ülkelerini anımsatacak bir meclis değil.

Gazi Meclis aciz meclis değildir. Gazi Meclisi savaş alanına çevirmenin kime ne faydası var? Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. İstanbul'daki tezgahınız bozuldu öfkeniz buna mı? CHP zihniyetini ayıplıyorum, haddinizi bilin."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!