Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan siyasi istikrar mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 'Valiler Buluşması' programına katıldı. Yılmaz, "Siyasi istikrar, liderlik her zaman önemlidir ama özellikle bu fırtınalı dönemlerde, belirsizliklerin, risklerin yükseldiği, tabiri caizse dünyadaki kavganın hararetlendiği ortamlarda bir kat daha önemlidir" dedi.

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 22:28 Son Güncelleme: 17 Şubat 2026 22:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Valiler Buluşması" programına katıldı. Burada konuşan Yılmaz, valilere duyulan güvenin, bu sosyal sermayenin, yerel kalkınma için de büyük bir fırsat ve imkan verdiğini söyledi. Toplumun tüm kesimlerinin güven duyduğu, koordinasyonu sağlayan bir makam olarak hem kamunun kendi içindeki koordinasyon hem de kamu, özel sektör, sivil toplum, üniversite gibi farklı aktörleri bir araya getirip ilin kalkınmasına odaklama anlamında valilerimizin önemli bir konumu var" diyen Yılmaz, valilerin yerelde kalkınmaya liderlik yapmalarını, buna güç vermelerini beklediklerini ifade etti. Cevdet Yılmaz, bir ili iyi tanımak gerektiğini, o ilin üstünlüklerine, özelliklerine göre kalkınma perspektifinin inşa edilmesi gerektiğini anlattı.

"DÜNYANIN ŞU ANDA 11. BÜYÜK EKONOMİSİYİZ" Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, geçen yılki ekonomik büyüklüğün ilk defa 1,5 trilyon doları aştığını dile getirerek, şöyle devam etti: "2002 yılında Avrupa Birliği'nin kişi başına gelirinin 3'te 1'i civarındaymış Türkiye. Yüzde 35 civarındaymış. Bugün yüzde 70'i aşmış durumdayız. 3'te 2'sine aşağı yukarı geldik Avrupa'nın. Henüz yüzde 100'üne gelemedik. Oraya da inşallah geliriz. İşte Türkiye Yüzyılı'nda inşallah onu da yakalarız. Gelişmiş dediğimiz o ülkeler sınıfında kalıcı bir şekilde yerimizi alırız inşallah. Ama bu aldığımız mesafe de hiç küçümsenecek bir mesafe değil. 22-23 yıl gibi bir dönemde Avrupa Birliği'nin 3'te 1'inden 3'te 2'sine ulaşmış durumdayız. Kişi başına gelirimiz 3600 dolardan yine bir tahmin olarak söylüyorum, henüz rakam kesinleşmedi ama 18 bin dolara yakın bir mertebeye gelecek 2025 yılı için. Bu bizi dünya sıralamasında nereye getiriyor derseniz, 2002 yılında 21. büyük ekonomiydi Türkiye. Nominal dolar bazında diyoruz bunu. 2025'te 16. büyük ekonomi haline gelmiş durumdayız. Satın alma gücü paritesi dediğimiz bir hesap var. Ona göre baktığımızda dünyanın şu anda 11. büyük ekonomisiyiz." Yılmaz, risklerin yükseldiği bir dünya konjonktüründe Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin siyasi istikrarı garanti ettiğini ve bunu çok önemli bulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Siyasi istikrarı olmayan, iç cephesini güçlendirmemiş, kendi içinde öngörülebilirliği ortaya koymayan, yönetim kapasitesi zayıf ülkeler bu riskli dönemde çok daha farklı sonuçlarla karşılaşabilirler. Dolayısıyla bu dönem, özellikle içinden geçtiğimiz dünya, bölge konjonktürü, istikrarın önemini, liderliğin önemini bir kat daha arttırmış durumda. Siyasi istikrar, liderlik her zaman önemlidir ama özellikle bu fırtınalı dönemlerde, belirsizliklerin, risklerin yükseldiği tabiri caizse dünyadaki kavganın hararetlendiği ortamlarda bir kat daha önemlidir."