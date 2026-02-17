Diyarbekirspor eski yönetimine "Yasa Dışı Bahis" darbesi! Kulüpler üzerinden para aklamışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK raporları doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Tuzlaspor'un eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları tespit edildi. Bahisten elde edilen suç gelirleri kulüp muhasebecisi ve bazı çalışanların şahsi banka hesapları kullanılarak spor kulübü hesaplarına aktarıldı ve bu yolla "temizlendi". Operasyon kapsamında el konulan kulübün, zanlılarla bağlantılı olan Diyarbekirspor olduğu öğrenildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

17 Şubat tarihinde sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Diyarbekirspor eski başkanı Fevzi İlhanlı, yurt dışında olduğu için yakalanamadı. 3 şirket, 3 ligde mücadele eden futbol kulübü Diyarbekirspor, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konulurken çok sayıda dijital materyale inceleme amacıyla el konuldu.