Başkan Erdoğan: CHP'nin içine düştüğü bataklıkla ilgilenmiyoruz... Sadece işimize bakıyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde, Terörsüz Türkiye süreci, İran-ABD gerilimi, Türkiye’nin Orta Doğu ve Afrika’daki kilit rolü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen yemin töreninde sırasında CHP'li vekillerin saldırı girişimi vardı.“CHP'nin içine düştüğü durum siyasetin dinamikleriyle açıklanamayacak kadar karmakarışık. Ayak oyunları, malum hançerler, parti içi komplolar, CHP'nin siyasette oturduğu zemini bir hayli kaydırdı” diyen Başkan Erdoğan “Biz CHP'nin içine düştüğü bataklıkla ilgilenmiyoruz. Sadece işimize bakıyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın gündeminde, Terörsüz Türkiye süreci, İran-ABD gerilimi, Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika'daki kilit rolünün yanı sıra Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik nefret söylemi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen yemin töreninde sırasında CHP'li vekillerin saldırı girişimi vardı.
"CHP'NİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ SİYASİ DURUM KARMAKARIŞIK"
"CHP'nin içine düştüğü durum siyasetin dinamikleriyle açıklanamayacak kadar karmakarışık. Ayak oyunları, malum hançerler, parti içi komplolar, CHP'nin siyasette oturduğu zemini bir hayli kaydırdı" diyen Başkan Erdoğan "Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Ama CHP'ye de meydanı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik nefret söylemi, toplum değerlerinin Anayasal güvence altına alınması ihtiyacını bir kere daha gözler önüne serdi. Sizin bu noktadaki fikrinizi zaten evvelden beri hepimiz biliyoruz. Çok net soruyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Yeni Anayasaya ilişkin bir takvim, bir öngörü, bize söyleyebileceğiniz bir zaman dilimi var mı?
Yani bizim özellikle Zeynep kardeşimizin Mihalgazi'deki verdiği mücadele sıradan bir mücadele değil. Yani onların o beyaz yaşmaklarına takılıp kalanlar, geçmişte olduğu gibi 'uçağın kanatlarına takıldı' filan diyorlardı ya… Şimdi Zeynep hanım ve bulunduğu bölge hep beyaz yaşmaklı ve şalvarlıdır. Telefonla görüşmemiz sonrası sağ olsunlar 200 kişi Mihalgazi'den otobüslere doldular ve o gün bizim Grup Toplantımıza katıldılar ve bize ayrı bir güç kattılar. İnşallah Zeynep bacımıza verdiğimiz destekle onu hem Eskişehir'de hem ülke genelinde çok daha başarılı tutmanın gayreti içinde olacağız. Anayasa konusunda ise henüz bir takvim ortaya çıkmış değil. Biz hazırlıklarımızı titizlikle yapıyoruz.