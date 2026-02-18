İşte yeni sağlık üssü

Trabzon Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar 760 işçiyle 7/24 sürüyor. 290 bin metrekarelik alanda yükselen dev sağlık kompleksinin 2026 yılının son çeyreğinde hasta kabulüne başlaması planlanıyor. Hastanede 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak.

BÖLGESEL MERKEZ

Trabzon İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, "Hastanemiz sadece Trabzon'a değil; Artvin, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Rize başta olmak üzere çevre illere de hizmet verecek bölgesel bir merkez olacak. Kadın doğumdan kalp damar cerrahisine, onkolojiden genel cerrahiye kadar tüm branşların aynı kampüste toplanacağı hastanede ileri teknoloji cihazlarla donatılmış modern bir sağlık altyapısı kuruluyor" diye konuştu.