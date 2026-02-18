Türkiye’nin en pahalı suyunu satan ASKİ’ye içme suyu havzasını kirletme cezası
Türkiye’nin en pahalı suyunu satan Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), bu kez içme suyu havzasında tespit edilen kirlilik nedeniyle gündemde. Ankara’ya su sağlayan Gerede Havzası’nda arıtılmamış atık su taşması tespit edilirken, kuruma 2 milyon 98 bin TL idari para cezası kesildi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara'nın içme suyu kaynaklarından biri olan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'nda tespit edilen kirlilik nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'ne 2 milyon 98 bin lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık ayrıca sorumlular hakkında adli işlem başlatılması için suç duyurusunda bulundu.
Denetim raporları, Ankara'nın içme suyunu doğrudan etkileyen bir havzada arıtılmamış atık su taşmalarının yaşandığını ortaya koyarken, olay kamuoyunda "altyapı ihmali" ve "denetim zafiyeti" tartışmalarını da beraberinde getirdi.
DENETİM BOLU'DA YAPILDI, KİRLİLİK HAVZADA TESPİT EDİLDİ
Bakanlık açıklamasına göre, Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha denetimlerinde, ASKİ'ye bağlı Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'nin kolektör hattında taşmalar meydana geldiği belirlendi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlık ekiplerimizce yapılan denetimlerde; ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait atık su kolektör hattı üzerinde meydana gelen taşmaların, Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'na karıştığı tespit edilmiştir.
Çevre Kanunu kapsamında ASKİ Genel Müdürlüğü'ne 2 milyon 98 bin TL idari ceza uygulanmış, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."
Denetimlerde, arıtılmamış atık suların doğrudan içme suyu havzasına karıştığı raporlandı.
ÜÇ AYRI NOKTADA TAŞMA
İncelemelerde kolektör hattı üzerinde Yazıkara Köyü, Üçpınar Köyü ve Ümitköy mevkilerinde taşmalar meydana geldiği tespit edildi. Uzmanlar, içme suyu havzalarının en sıkı şekilde korunması gereken alanlar olduğunu hatırlatırken, yaşanan taşmaların ciddi bir çevre riski oluşturduğuna dikkat çekiyor.
İçme suyu kaynaklarının korunmasına ilişkin mevzuatın açık hükümlerine rağmen, atık suyun havzaya karışmış olması, altyapı bakım ve kontrol süreçlerinin yeterliliğini tartışmaya açtı.