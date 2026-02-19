4 ismin uyuşturucu test sonucu çıktı: Fenomen yayıncı kokain pozitif!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak test veren isimlerden fenomen yayıncı Kemal Can Parlak dahil 3 isimde uyuşturucu tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında gözaltına alınıp uyuşturucu testi veren sosyal medya fenomeni Melis Yürür'ün sonucu negatif çıktı. Gaye Kıray ve Aykut Tarakçıoğlu'nun testinde ise kokain maddesi tespit edildi.
FENOMEN YAYINCI KOKAİN POZİTİF
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yer alan fenomen Kemal Can Parlak'ın saçında kokain tespit edildi.