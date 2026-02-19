4 ismin uyuşturucu test sonucu çıktı: Fenomen yayıncı kokain pozitif!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında gözaltına alınıp uyuşturucu testi veren sosyal medya fenomeni Melis Yürür'ün sonucu negatif çıktı. Gaye Kıray ve Aykut Tarakçıoğlu'nun testinde ise kokain maddesi tespit edildi.