Bakan Fidan’dan Washington’da Gazze mesajı!

"ULUSLARARASI KAMUOYUNUN HASSASİYETİNİN DEVAM ETMESİ GEREKİYOR" Bakan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uluslararası kamuoyunun hassasiyetinin devam etmesi gerekiyor, hiçbir şekilde unutmamak, gevşememek gerekiyor. Aksi taktirde tekrar katliamlara, açlığa ve sefilliğe dönme durumu var Gazzeli kardeşlerimiz açısından. Onun için büyük bir sorumluluk bilinci ile çalışmalarımıza mücadele ruhuyla devam ediyoruz. İnsani yardımlar konusunda ilk günden itibaren kesintisiz bir çabamız var. Türkiye bütün kurumları, kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle bu konuda bir seferberlik ruhu içerisinde hareket etmekte." Bugün de bir geminin Türkiye'den Filistin'e yardım malzemesi götürdüğünü anlatan Fidan, özellikle Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla birlikte Gazze'ye çok sayıda konteyner gönderme girişimlerinin olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE, GAZZE'YE 20 BİN KONTEYNER GÖNDERMEYİ DÜŞÜNÜYOR Fidan, Türkiye'nin bölgeye ilk etapta 20 bin konteyner göndermeyi düşündüğünü kaydederek, "Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok hassasiyeti var." dedi. Söz konusu konteynerlerin metal olması sebebiyle İsrail'in bu konuda çekinceleri olduğunu vurgulayan Fidan, bu konuyu bugün ilgili muhataplarıyla da görüştüklerini dile getirdi. Fidan, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasında kurulan Filistin Teknik Yönetim Komitesi'ne de değinerek, 15 komite üyesinin burada görev yaptığını belirtti. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas'ı kabul ettiğini hatırlatarak, "Burada esas olan, Gazze yeniden ayağa kalkarken yerel yönetim organlarının halka götürecek temel hizmet unsurlarında ciddi bir yenilenmeye ve kapasiteye ihtiyacı var. Burada her şey yok edilmiş ve yıkılmış durumda. Bu kapasitenin ayağa kalkması için bizim gibi ülkelerin desteğine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu. Fidan, Türkiye'nin, Gazze'nin hem insani yardım hem de kapasite artırımı anlamında her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altını çizdi. Gazze'de güvenliğin sağlanabilmesi noktasında yerel polis gücünün oluşturulacağını, bu polislerin eğitimlerinin başlayacağına işaret eden Fidan, "Bu polis gücüne eğitim verme konusunda bizim taahhüdümüz var." dedi.