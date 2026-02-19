Bakan Fidan’dan Washington’da Gazze mesajı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da katıldığı Gazze Barış Kurulu toplantısının ardından muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Fidan, “İster insani yardım olsun, ister Gazze'nin yönetimi olsun, ister İstikrar Gücü'ne katkı olsun bütün bu alanlarda her türlü katkı vermeye hazırız” İfadelerine yer verirken, ABD-İran gerilimine ilişkin, “Özellikle umarız nükleer dosyada bir neticeye ulaşılır. Ancak diğer tarafta askeri hareketliliğin de arttığını bir taraftan gözlemliyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da katıldığı Gazze Barış Kurulu toplantısının verimli geçtiğini kaydederek, "Biz aslında şu mesajı veriyoruz, ister insani yardım olsun, ister Gazze'nin yönetimi olsun, ister İstikrar Gücü'ne katkı olsun bütün bu alanlarda her türlü katkı vermeye hazırız." dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'da katıldığı ilk Gazze Barış Kurulu toplantısının ardından AA ve TRT muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen davetiyeye binaen söz konusu toplantıya Türkiye'yi temsilen katıldığını söyleyen Bakan Fidan, özellikle Gazze'nin yeniden inşasına ve güvenliğine yönelik çok önemli bir toplantının gerçekleştirildiğini belirtti. Fidan, "Şu anda Gazze'nin yeniden inşası ve imarı söz konusu ve bu yapılırken Gazze'deki yerel yönetim organlarının yeniden ayağa kaldırılması meselesi önemli. Bunlar için bir başlangıç bütçesine ihtiyaç var. Bugün bu manada önemli bir eşik aşıldı diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.
TÜRKİYE, ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ'NE ASKER GÖNDERMEYE HAZIR
Bölgede güvenliğin sağlanması sürecine temas eden Fidan, "Taraflar kabul ederse Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermek konusunda da Cumhurbaşkanımızın iradesi var. Biz aslında şu mesajı veriyoruz, ister insani yardım olsun, ister Gazze'nin yönetimi olsun, ister İstikrar Gücü'ne katkı olsun bütün bu alanlarda her türlü katkı vermeye hazırız. Müsait olan her alanda biz hiç beklemeden katkımızı veriyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, Gazze Temas Grubu olarak üyeler arasında hem koordinasyonun sağlanması hem de Gazze'deki durumun iyileştirilmesi için yoğun bir mesai verdiklerini vurguladı.