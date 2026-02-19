Bakan Işıkhan, ilk iftarını fabrika işçileriyle yaptı

Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücünü oluşturan işçilerle iftar yaptıklarını belirten Işıkhan, fabrikada yaklaşık 4 bin 700 işçinin çalıştığını ifade etti. Işıkhan, fabrikanın, Türkiye'nin çok önemli otobüs üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

"BEREKET VE MAĞFİRET AYI"

Ramazanın rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ramazanın başta ülkemiz olmak üzere İslam coğrafyasına ve diğer coğrafyalarda yaşayan mazlum kardeşlerimize hayır, huzur ve refah getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Ramazan boyunca Allah nasip ederse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işçilerimizle bir arada olacağız. Oruçlarımızı, sahurlarımızı buna göre planlıyoruz. Çünkü bu bizim için inanılmaz bir enerji kaynağı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na ulaşmak için fabrikalarımızı ziyaret ediyor, ihtiyaçlarını belirliyoruz. İşletme sahiplerinin sıkıntıları, gereksinimleri varsa bunları birebir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görüşüyorum, not alıyorum ve Kabinemizin diğer üyelerine iletiyorum. Hep birlikte bir ekibiz."