Bilal Erdoğan Bangladeş’te Cox’s Bazar’daki Arakan mülteci kampını ziyaret etti

Bilal Erdoğan, TİKA Başkanı Eren ve eski futbolcu Mesut Özil, Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslüman mültecilerin yaşadığı kampta yer alan TİKA merkezini ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Bilal Erdoğan ve Eren, merkezi gezdi.

Merkezde müzik sınıfı ve TİKA Bilgisayar ve Robotik Atölyesi'ni ziyaret eden heyet, çocuklara hediyeler dağıtarak fotoğraflar çektirdi. Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) refahı için katkı sağlamaya devam edeceği mesajı verdi.

Arakanlı Müslümanların eğitim konusundaki eksikliklerinin giderilmesine yönelik çabalara işaret eden Erdoğan, TİKA'ya süreçteki katkıları nedeniyle teşekkür etti. TİKA Başkanı Eren de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla TİKA'nın 2017'den itibaren bölgede birçok projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

Söz konusu merkezde de birçok faaliyetin yürütüldüğüne dikkati çeken Eren, önemli olanın, toplumsal psikolojinin düzeltilmesi ve eğitim yoluyla Arakanlı Müslümanların geleceğinin güvence altına alınması olduğunu kaydetti.