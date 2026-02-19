İlk iftar şehit aileleri ile! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Türkiye’yi terörden kurtarmakta kararlıyız

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde şehit aileleri ile iftar programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ramazan ayının ilk iftarında davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda bizlerle beraber olduğunuz için sizlerle en kalbi duygularla selamlarımı sunuyorum.

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi kardeşlerimizi şükranla yad ediyorum. Şehitlerimizin emaneti olan sizlere sabrı cemil diliyorum. Bizim için en yüce makam şehadettir.

Şehitlik mertebesine ulaşmak ne kadar kıymetliyse geride kalanların sabırlı ve metanetli olması kıymetlidir.

Sizlerle milletçe iftihar ettiğimizi burada tekraren vurgulamak istiyorum.

Milletçe çok çetin seferlerden geçtik. Haçlı ve Moğol saldırılarına maruz kaldık. Kasabalarımız, köylerimiz defalarca yıkıldı, yakıldı ve harap oldu. Ama ne yaptılarsa bizi bu topraklardan söküp atamadılar. Devletimizi işgal, milletimizi esir edemediler.

Malazgirt ruhuyla, Çanakkale ruhuyla kurtulduk. İstiklal harbinde yedi düvele karşı geldik. 15 Temmuz destanını bu ruhla yazdık.

Bugün dünya siyaseti baştan şekilleniyor. Çevremizde ciddi kriz ve gerilimler yaşanıyor. Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran tekellerine aldıkları 'hak,hukuk,özgürlük' kavramlarını bir sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor.

Oynanan oyunların da kurulan tuzakların da tuzak kuranlarla birlikte kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de gayet farkındayız. Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdık. Bugün İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, roketler, gemiler, helikopterler ve tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz

Türkiye kendi güvenliği için sınır ötesinde de her türlü adımı atmaktadır. Nerede tehlike ve tehdit varsa kimseden icazet almadan kaynağında temizliyoruz

Bundan 16 ay önce başlattığımız terörsüz Türkiye çalışmasında kısa sürede kayda değer başarı alındı. Dikkatli, tedbirli ve titiz hareket ediyoruz. Yarım asırdır yüreğimizi yakan bu terör musibetinden Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız."

