Terörsüz Türkiye raporu kabul edildi: Meclis’te kardeşlik mutabakatı

Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 50 yıllık terör belasının sona erdirilmesi için üstlendiği tarihi görevi tamamladı. Komisyon, "Türkiye Manifestosu" ve "Tarihi Kardeşlik Bildirisi" niteliğindeki raporunu büyük bir uzlaşıyla kabul etti.

KARAR TOPLANTISI

5 Ağustos'tan bu yana çalışmalarını sürdüren komisyon, partilerin ortak desteğiyle hazırlanan raporu ele aldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yapılan toplantının başında, 7 bölümden oluşan raporun hukuki altyapı ve demokratikleşme için atılacak adımları içeren altı ve yedinci bölümleri okundu.

47 OYLA KABUL EDİLDİ

Siyasi parti temsilcilerinin rapora ilişkin görüşlerini açıklamalarından sonra oylama yapıldı. Rapor, 2 ret, 1 çekimser oya karşı 47 oyla kabul edildi. Oylamada, AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti, Yeni Yol grupları, DSP, HÜDA-PAR, YRP kabul, TİP ve EMEP ise ret oyu kullandılar. CHP'li Türkan Elçi, eşi Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayına dikkat çekip "faili meçhul cinayetlere raporda yer verilmemesi" gerekçesiyle çekimser oy kullanmayı tercih etti. Komisyonun 51 üyesi bulunuyordu. Demokrat Parti (DP) temsilcisini daha önce çektiği için oylamaya katılmadı.

TBMM Başkanlığı, oylamadan sonra raporun "nitelikli çoğunlukla" kabul edildiğini vurguladı. Sonraki süreç için de "Genel Kurul'a düşen sorumluluk, bu tecrübeyi milletimizin beklentileri ve kamu vicdanının hassasiyetleriyle birlikte gecikmeksizin yasama gündemine taşımaktır" denildi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin teyit ve tespitten sonra yasa teklifleri için adım atılacak.

YENİ ANAYASA VURGUSU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantıda yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

AF YOK: Rapor, af mahiyetinde algı üretecek başlıklardan uzak duran, hukuk düzeninin belirlilik ilkesini merkeze alan ve kamu vicdanının hassasiyetini gözeten yaklaşımın ana hatlarını ortaya koyarken, devlet aklı ile millet vicdanını koruyan demokratik iradenin aynı bütünlük içinde harekete geçtiğinde, toplumsal barışın kalıcı zeminini kurduğuna işaret etmektedir. Komisyon, toplumsal huzur ve sükûnu zedeleyen terör eylemleri ve şiddet iklimini sona erdirme iradesini rapor haline getirmiştir.

ADIMLARIN MİHENK TAŞI: Komisyon raporumuz bir nihayet değil; bilakis atılacak adımların mihenk taşıdır.

YENİ ANAYASA: Yeni bir anayasa hazırlama konusu komisyonumuzun görev alanında olmamakla birlikte, ülkemiz için tehir edilmeden yerine getirilmesi gereken ortak bir ödev ve sorumluluk olarak önümüzde durmaktadır.

TARİHİ BİR DÖNEM: Bugün terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte milli iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclis'imiz üzerine düşen vazifeyi tereddütsüz biçimde üstlenmiştir. TBMM, her meselenin meşru çözüm adresidir.

ŞEHİT VE GAZİLER: Bu süreçte bir kez daha ortak vatanımızın esenliği uğruna can veren aziz şehitlerimizin emanetini, fedakârlıklarıyla mümtaz gazilerimizin vakur duruşunu hatırladık. Her birini minnetle yâd ediyorum.

ADIMLARIN MİHENK TAŞI: Komisyon raporumuz bir nihayet değil; bilakis atılacak adımların mihenk taşıdır.

YENİ ANAYASA: Yeni bir anayasa hazırlama konusu komisyonumuzun görev alanında olmamakla birlikte, ülkemiz için tehir edilmeden yerine getirilmesi gereken ortak bir ödev ve sorumluluk olarak önümüzde durmaktadır.

TARİHİ BİR DÖNEM: Bugün terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte milli iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclis'imiz üzerine düşen vazifeyi tereddütsüz biçimde üstlenmiştir. TBMM, her meselenin meşru çözüm adresidir.

ŞEHİT VE GAZİLER: Bu süreçte bir kez daha ortak vatanımızın esenliği uğruna can veren aziz şehitlerimizin emanetini, fedakârlıklarıyla mümtaz gazilerimizin vakur duruşunu hatırladık. Her birini minnetle yâd ediyorum.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

İktidar ve muhalefet partilerinin temsilcileri konuşmalarında süreci başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiler. Kurtulmuş, geçen yıl mayıs ayında hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'e de teşekkür etti.

BU DEVLET VE MİLLET POLİTİKASIDIR

Komisyonda söz alan grup temsilcilerinin görüşleri şöyle:

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ABDULHAMİT GÜL: Bu ortaya çıkan rapor ve bu çaba bir Türkiye mutabakatıdır, Türkiye uzlaşısıdır. Kardeşliğimizin manifestosu olma adına çok özgün bir modeldir.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HÜSEYİN YAYMAN: Türkiye ittifakı, uzlaşısı çıktı. Bu devlet ve millet politikasıdır ve tarihin doğru yerinde duruyoruz.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KÜRŞAD ZORLU: Yasal düzenlemelerin şehit ailelerinin vicdanını incitmeyecek şekilde yapılacağına inanıyorum.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FETİ YILDIZ: Türkiye'nin devlet yapısı, toprak bütünlüğü, Türkçe'nin resmi dil statüsü, laik cumhuriyet ilkesi üzerinde tartışma yapılmayacak ortak temel değerlerimizdir. İnfaz sisteminin düzeltilmesi gerekir. Hasta mahkûmlar düzenlemesi Meclis'in yapacağı ilk işler arasındadır.