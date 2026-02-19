CHP’li 2 belediyeden çevre skandalı! Bakanlık cezayı kesti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara'nın içme suyu kaynaklarından biri olan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'nda kirlilik tespit etti.

Yapılan denetimlerde, ASKİ'ye bağlı Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'nin kolektör hattında taşmalar meydana geldiği belirlendi.