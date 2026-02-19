CHP'li 2 belediyeden çevre skandalı! Bakanlık cezayı kesti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, içme suyu havzasını kirleten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 2 milyon TL idari para cezası kesti. Bakanlık denetimlerinde tespit edilen çevre ihlalleri nedeniyle verilen ceza, yerel yönetimlere yönelik artan denetimlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Öte yandan İzmir'in Buca ilçesinde sokakların çöp yığınlarıyla dolması üzerine Buca Belediyesi hakkında da soruşturma başlatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara'nın içme suyu kaynaklarından biri olan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'nda kirlilik tespit etti.
Yapılan denetimlerde, ASKİ'ye bağlı Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'nin kolektör hattında taşmalar meydana geldiği belirlendi.
Çevre Kanunu kapsamında ASKİ Genel Müdürlüğü'ne 2 milyon 98 bin TL idari ceza uygulanmış, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.