Bakan Işıkhan Elazığ’da depremzede ailenin iftar sofrasına konuk oldu

Aileyle bir araya gelen Bakan Işıkhan'a Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve İl Başkanı Sencer Selamoğlu da eşlik etti. Samimi bir ortamda geçen iftarda, depremzede ailenin yaşadığı süreç ve yeni hayatlarına dair sohbetler edildi.

Bakan Işıkhan, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygularını şu sözlerle ifade etti: "Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birine şahitlik ettiğimiz bu anlamlı buluşmada, nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum." Program, devlet millet kaynaşmasının en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer ederken, Yıldırım ailesi de bu anlamlı ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.