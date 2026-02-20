Bakan Kurum’dan muhalefete sert tepki: Çöp kutusu ile övünenler 455 bin konutu beğenmiyor

Bakan Kurum, 2 yılda 455 bin konutu tamamladıklarını da vurgulayarak, "Biliyoruz ki şu anda dünya üzerinde 2 yılda 455 bin konutun zemin etüdlerini yapacak, projesini çizecek, planlamasını tamamlayacak ve alnının akıyla teslim edecek başka bir ülke yoktur. Şu anda saatte 23, günde 550 konut üretecek tecrübeye, birikime ve azme sahip Türkiye'den başka bir ülkeden söz dahi edilemez. Avrupa'da, Amerika'da sellerde, yangınlarda vatandaşını sigorta şirketlerine havale eden bir anlayış varken Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletini hiç bir zaman darda, zorda, açıkta bırakmamıştır. Bu gayret, bu başarı, ülkemizin ve milletimizin başarısıdır" şeklinde konuştu.

500 Bin Sosyal Konut projesiyle ilgili de konuşan ve asrın inşaasını ülke geneline yaydıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Asrın inşasındaki tecrübemizi 81 ilimize yaymak istiyoruz. Bu anlayışla Yüzyılın Konut Projesini başlattık ve 500 bin sosyal konut projemizi hayata geçiriyoruz. 'Ev Sahibi Türkiye' projemiz kapsamında şehrimize kazandıracağımız 13 bin 890 sosyal konutun kuralarını çekerek sizleri yeni yuvalarınıza bir adım daha yaklaştıracağız. Gaziantep merkezde 12 bin, Araban'da 80, İslahiye'de 330, Karkamış'ta 30, Nizip'te 750, Nurdağı'nda 200, Oğuzeli'nde 300, Yavuzeli'nde 200 yuvamızı Gaziantepli kardeşlerimize sunacağız. Allah'ın izniyle Mart 2027 tarihinde de konutlarımızı teslim edeceğiz. Ben inanıyorum ki; bu yuvalar tamamlandığında Antep'imizde konut arzı artacak, kira ve fiyat baskısı azalacak; mahalle kültürü daha da güçlenecek, esnafa canlılık, sanayiye ise istikrar gelecek. Yani bugün attığımız bu adımla, vatandaşlarımızı sadece ev sahibi yapmakla kalmayacak; şehrin sosyal dokusunu güçlendirerek, vatandaşlarımızın yaşamını da kolaylaştıracağız. Ben bir kez daha yuvasına kavuşacak olan her bir kardeşimizin evlerinin hayırlı olmasını diliyor; yuvalarında sağlıkla, huzurla, afiyetle oturmalarını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"BİZ HİZMETLERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ, ONLAR ALGI OPERASYONLARI YAPIYOR"

Konuşmasının son bölümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve muhalefete sert tepki gösteren Bakan Kurum, "Biz, tüm bu hizmetleri bir bir hayata geçirirken, bu ülkenin ana muhalefeti olma iddiasında bulunanlar deprem bölgesini kendilerine seçim malzemesi yapmaya çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır vazgeçmediler. Algı operasyonlarıyla hizmetlerimizi yavaşlatmaya giriştiler. Gerçek dışı iddialarla hayata geçirdiğimiz projeleri itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Evleri bitirdik, çarşıları, meydanları, okulları yaptık, bu kez de 'evleri faizle verecekler' diye göz göre göre yalan söylüyorlar. Anlattık, yine anlatalım. Biz, 24 yıldır tüm afet alanlarında ne yaptıysak, hangi şartları sunduysak, yine aynısını yapıyoruz. Yaptığımız 455 bin afet konutunun 351 milyar liralık altyapı bedelini tamamen biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Yani alt yapı da dahil konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Ayrıca 2 yıl ödeme almayacağız. Vatandaşımız anahtarını aldıktan 2 yıl sonra ödemelere başlayacak. 18 yıl boyunca da aynı fiyatla ödeyecek. 8 bin 750 lira taksitle ev sahibi olacaklar" dedi.

"MUHALEFET, 'DEPREM BÖLGESİNE ÇÖP KUTUSU GÖNDERDİM' DİYE ÖVÜNÜYOR, 455 BİN YUVAYI BEĞENMİYOR"

Muhalefetin hizmet yapmak yerine laf yaptığını söyleyen Kurum, "Hala konuşuyorlar; hâlbuki bunlar, Gaziantep'e bir çivi bile çakmadılar. Hatay'daki Ulu Camii'ni gördünüz değil mi? 'Biz yaparız' diye üstlendiler, hala camiimiz enkaz halde. Hadi deprem bölgesini geçtim, bari kendi yönettiğiniz illerde hizmetinizi eksik etmeyin. İzmir'de yolların hali malum, İstanbul'da trafik Hindistan'a dönmüş durumda. Ankara'da trafik almış başını gitmiş, su sorunu bitmiyor. Yani daha milletimize su getirmekten aciz bu anlayış, çıkmış bize deprem bölgesinde şehircilik dersi vermeye kalkıyor. 'Deprem bölgesine çöp kutusu gönderdim' diye övünerek anlatıyor, 455 bin yuvayı beğenmiyor. Biz lafla değil, eserle konuşuyoruz Özgür bey. Siz daha temelini atmadan; biz anahtarları verir milletimizle çay içeriz. Siz enkazı kaldıramazsınız, biz yapar bitirir, camilerden ezan seslerini yükseltiriz. Siz teslim ettiğiniz çöp kutularıyla övünür, biz yeni çarşılarımızda, meydanlarımızda milletimizle sohbet ederiz. Onun için takdir etmeyi de bilmek lazım. Gerçi takdir edenlere de kızıyorlar. Bize teşekkür eden, hakkı teslim eden, ziyaret eden belediye başkanlarına küfür ediyorlar. Biz milletimizin hayrına yapılacak her adımda varız. Milletimiz için yapılacak her hizmeti, üstümüze düşen bir şey varsa yaparız. Bundan niye rahatsız oluyorsun? Ben söyleyeyim. Yıllarca mağduriyet edebiyatı yaptılar, artık onu yapacak malzemeleri kalmadı da ondan rahatsız oluyorlar. Sizi daha çok rahatsız edeceğiz Özgür bey. Çünkü biz milletimiz için çalışmaya, gece gündüz koşturmaya devam edeceğiz. Hamdolsun dünyadaki tüm ülkelerin de imrenerek izlediği bir afet toparlanma süreci yaşadık. Başarımız, hakkaniyetli her insanın malumudur. 'Gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz' diyoruz, yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kura çekimi yapılarak kentte tamamlanması planlanan 13 bin 890 konutun hak sahipleri belirlendi. Törene Bakan Kurum'un yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.