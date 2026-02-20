Başkan Erdoğan’dan CHP’nin Milas’taki zeytin katliamına tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Çevreyi korumanın partisi olmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevreyi korumanın partisi olmaz. Afetlere karşı hazırlığın ideolojisi olmaz. Çevre projelerinde asla siyasi ayrımcılık içinde değiliz. Çevreyi koruyan her adımı her fikri samimiyetle destekliyoruz.

COP31'in ev sahipliğini üstlendik. Bu sene Antalya'da 200'e yakın ülkeyi ağırlayacak, artık söz değil eylem zamanı diyeceğiz. Cemre Vakfı'nın bizlere bu mücadelede destek olacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde kesilen zeytin ağaçlarıyla ilgili CHP'li yöneticilere tepki gösteren Erdoğan: "Lafa gelince çevreci kesilen ama Milas'ta zeytin ağacı kıyımı yapanların yönettikleri şehirlere çöpe, çamura ve çukura mahkum edenlerin, kışın ortasında milletimize haftalarca susuzluk çektiren istismarcıların kimi zaman beceriksizlikleri, kimi zaman rant hırsları sebebiyle cennet vatanımızı yaşanmaz hale getirmelerine fırsat vermeyeceğiz." dedi.